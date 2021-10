Prix ​​Bitcoin (BTC)

Les sorties de crypto de la Chine vers les marchés étrangers ont chuté de 40% après le gouvernement. Renforcé ses politiques

AnTy11 octobre 2021

Au premier semestre 2021, les sorties d’actifs cryptographiques de Chine vers des pays étrangers ont atteint 28,3 milliards de dollars, selon PeckShield, une société de sécurité blockchain et d’analyse de données.

Cette sortie représentait 1,6 fois la sortie totale d’actifs cryptographiques observée en 2020.

Cependant, le montant d’argent sortant des échanges nationaux, principalement quatre échanges cryptographiques en Chine continentale et à Hong Kong, a chuté de près de 40% entre mai et juin 2021 en raison du renforcement des politiques nationales sur l’exploitation minière et le commerce.

C’est en mai que la Chine a annoncé pour la première fois cette année qu’elle interdisait les activités de cryptographie dans le pays. C’est l’une des raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin a diminué de moitié pour atteindre 30 000 $ en mai.

Au cours des prochains mois, le prix du Bitcoin a continué à se débattre. Puis à la fin du mois dernier, le Peuple de Chine a encore renforcé sa supervision, ajoutant des bourses à l’étranger offrant leurs services aux résidents chinois via Internet aux activités « illégales ».

La décision de la PBOC contre la crypto a commencé à affecter le point de vue des gens sur les monnaies numériques dans le pays, la part d’adultes ayant « une certaine » ou « beaucoup » confiance dans la crypto-monnaie tombant à 29 % en août, contre 45 % en juillet et 43 %. % en juin, selon Jerry Sun, analyste chez Messari.

Cependant, cette fois, le prix n’est pas affecté, et il fait enfin une forte reprise. En hausse depuis le début d’octobre, Bitcoin a dépassé 57 700 $ aujourd’hui, un niveau vu pour la dernière fois le 12 mai.

Affichant 8 bougies vertes sur les 11 derniers jours, le prix de Bitcoin a augmenté de plus de 32% jusqu’à présent ce mois-ci.

Alors que la principale crypto-monnaie redevient un actif de mille milliards de dollars, elle a été l’un des plus gros gagnants du marché. Avec ses gains de 20% au cours des 7 derniers jours, Bitcoin surperforme également l’augmentation de 5,2% d’Ether tout en s’échangeant actuellement autour de 3 600 $. ETH 1,41% Ethereum / USD ETHUSD 3 587,32 $

Fait intéressant, les derniers gains de la BTC surviennent à un moment où l’indice USD est également proche de son plus haut de 11 mois à 94,2, grâce à la Réserve fédérale américaine suggérant qu’elle pourrait commencer à réduire ses achats mensuels d’actifs en novembre.

Dans l’ensemble, la capitalisation boursière totale de la cryptographie s’élève désormais à 2,44 billions de dollars, se rapprochant de son niveau record de 2,550 milliards de dollars à partir de la mi-mai.

AnTy

