Les sorties d’échange de 5 milliards de dollars de Bitcoin suggèrent que les investisseurs se tournent vers HODL Crypto new media

Les données de transaction en chaîne semblent montrer qu’au cours des 30 derniers jours, les investisseurs en crypto-monnaie ont retiré plus de 111 000 BTC des bourses, vraisemblablement dans le but de conserver leurs fonds à long terme.

Selon l’analyste de la chaîne Will Clemente, 111 033 BTC d’une valeur de près de 5 milliards de dollars ont quitté les échanges au cours de cette période, ce qui en fait “l’une des baisses les plus importantes des stocks d’échange de l’histoire de Bitcoin”.

Les propos de Clement étaient étayés par les données de la société d’analyse en chaîne Glassnode, qui a également récemment tweeté sur les sorties d’échange de Bitcoin. Selon l’entreprise, les flux d’échange de bitcoins « sont revenus à une domination des sorties jusqu’en août » alors que les investisseurs continuaient de retirer BTC.

Le Bitcoin sortant des plateformes de trading centralisées est souvent considéré comme un signe haussier, car les investisseurs retirent généralement leurs fonds dans le but de les sécuriser dans des portefeuilles froids ou via d’autres solutions de garde. Les fonds peuvent également être tokenisés et utilisés dans des services de finance décentralisée (DeFi).

D’un autre côté, lorsque d’importants afflux de devises sont observés, les investisseurs se préparent à un repli du marché car cela pourrait signifier que d’importantes ventes sont sur le point de se produire.

Les flux d’échange de #Bitcoin sont revenus à une domination des sorties jusqu’en août alors que les investisseurs retirent $ BTC. Le marché est passé par un certain nombre de phases de domination des flux d’échange au cours de la dernière année, avec une domination des sorties observée pour la dernière fois fin 2020. pic.twitter.com/BQLlw06SJr – glassnode (@glassnode) 19 août 2021

Les sorties d’échange de Bitcoin ont peut-être récemment commencé à augmenter en raison d’une récente baisse des prix. La crypto-monnaie est passée d’environ 48 000 $ à 44 000 $ avant qu’elle ne commence apparemment à se rétablir, selon les données de CryptoCompare.

Le prix a coïncidé avec un transfert de plus de 222 millions de dollars de pièces stables vers des plateformes de trading centralisées de crypto-monnaie selon la société d’analyse en chaîne Cryptouant. Les afflux importants, a noté CryptoQuant, augmentent souvent et sont un comportement typique des “baleines et/ou des entités institutionnelles qui attendent dans l’ombre pour capitaliser sur les baisses locales”.

Les baleines Bitcoin ont apparemment accumulé des milliards de BTC I depuis que la crypto-monnaie phare est passée de son plus haut niveau historique de près de 64 000 $ à un creux de 30 000 $ avant de se rétablir. Dans ce contexte, les baleines sont définies comme des clusters d’adresses appartenant à une entité avec entre 1 000 et 10 000 BTC.

Ces mouvements semblent suggérer que les baleines considèrent le bitcoin comme une option d’achat lorsque le prix de la crypto-monnaie reste inférieur à 45 000 $. Les rapports des gestionnaires d’investissement institutionnels suggèrent que la demande est toujours là de leur côté également.

Comme indiqué, quatre entreprises ont récemment révélé qu’elles avaient augmenté leur exposition au bitcoin phare de la crypto-monnaie en achetant un total de 250 204 actions dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

