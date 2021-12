Les sorties d’échange de Bitcoin reprennent alors que les marchés boursiers surmontent la nervosité de la Fed

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont augmenté de 3,8% et 3,6% la semaine dernière, leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis début février, alors même qu’un rapport montrait que l’inflation américaine avait atteint un sommet de quatre décennies en novembre, scellant l’accord pour un dénouement plus rapide du stimulus de crise par la Réserve fédérale (Fed). Le Dow a mis fin à une tendance à la baisse de quatre semaines avec un rallye de 4% et le bitcoin a mis fin à une tendance à la baisse de trois semaines, ajoutant 1,2%.

