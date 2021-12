Les sosies de Meghan et Harry « voient le travail ralentir » alors que la popularité du Sussex s’effondre | Royale | Des nouvelles

L’interview controversée du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey est devenue la principale raison de leur baisse de popularité. Neil Sean, un expert royal, a confirmé que la statue de cire du prince Harry et de Meghan avait été déplacée dans la section des célébrités du célèbre musée Madame Tussaud. Les agences de sosies ont également remarqué un « ralentissement du travail » où les réservations concernent désormais principalement les soirées d’Halloween et les apparitions en boîte de nuit.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: «Ce n’est pas seulement Harry et Meghan en tant que cire qui avait été jeté dans le coin, mais apparemment maintenant, il semble également que si vous êtes un sosie, vous recherchez un ralentissement du travail maintenant.

« Il y a beaucoup d’agences similaires, certaines peuvent dire qu’elles se débrouillent incroyablement bien, mais ici au Royaume-Uni, comme la popularité en chute libre du prince Harry autrefois bien-aimé et bien sûr, l’ancienne actrice de télévision par câble Meghan Markle que le les sosies sont vraiment en danger maintenant.

« J’ai contacté pas mal d’agences et je parlais moi-même à des sosies récemment et ce qui est intéressant à leur sujet, c’est qu’avant, les gens étaient fascinés par eux et bien sûr ils les aimaient et voulaient être photographiés avec eux et des trucs comme ça.

« Maintenant, le genre de réservations qu’ils reçoivent concerne des choses comme les nuits d’Halloween et bien sûr les apparitions dans des boîtes de nuit où peut-être des éponges humides peuvent leur être jetées. Vraiment, c’est le niveau où nous en sommes maintenant.

« C’est intéressant, n’est-ce pas ?

« Ils m’ont dit qu’ils avaient gagné leur vie de manière incroyable au cours des dernières années et que cela s’était déjà aggravé à l’époque du Mexique, comme un peu de popularité, puis bien sûr, cela a vraiment plongé maintenant, c’est très difficile parce que si vous ressemblez spécifiquement à Meghan Markle ou au prince Harry, il est très difficile de vous transformer en autre chose.

« Je veux dire, vous pourriez vous teindre les cheveux en blond, je suppose et peut-être passer raisonnablement pour un prince William, mais je ne suis pas sûr, mais comment vous réinventeriez-vous si Meghan Markle avait un problème qu’elle a, je crois aussi dans la vraie vie. »

L’imitateur de Meghan, Sarah, une actrice de 37 ans du Cheshire a commencé à assister à des événements sous le nom de « Meghan » après avoir été suggérée par un agent.

Le sondage, qui a interrogé 1 730 adultes britanniques du 21 au 22 avril, a révélé que 49% des Britanniques considèrent désormais Harry négativement, lui donnant un score net de -6.

Il s’agit d’une nouvelle baisse par rapport aux 11 et 12 mars, lorsque les attitudes envers le duc sont devenues négatives pour la première fois.

Seulement 43 % d’entre eux considéraient Harry de manière positive, contre 45 % le mois précédent.

Les scores de Meghan ont également plongé, avec seulement 29% d’entre eux ayant une opinion positive de la duchesse. Au total, 61% la considèrent négativement, contre 58%.