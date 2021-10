Les sosies les plus drôles et d’où vient la chanson

Un autre jour, un autre son TikTok pour reprendre ma vie – et cette fois c’est le « oh je suis curieux, salope, t’es sérieuse ? » tendance qui me fait hurler de rire à chaque fois que je me rends sur ma page For You. La tendance est essentiellement que les gens montrent à qui on leur dit qu’ils ressemblent, et bien sûr, ce n’est jamais quelqu’un à qui vous voulez ressembler. Voici les 12 plus drôles de la tendance TikTok « oh je suis curieux, salope t’es sérieuse » avec les sosies les plus maudits d’Internet :

Mais d’abord, quelle est la chanson ?

Le clip utilisé dans la tendance est tiré d’une chanson intitulée Rock With It, de Saucy Santana. Vous pouvez écouter l’intégralité ci-dessous :

Avec ce banger ajouté maintenant à chaque liste de lecture Spotify que vous avez jamais organisée, passons aux sosies!

1. Pas Tyrone THEE Dobbs ffs

@chiwithacmiss fiz♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

2. ‘Hey patron… Rasons-le’

@zenergyy_and_jinx ⚫️👄⚫️ #cat ♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

3. Je serais ravi de cela

@ashleytisdaleCela arrive en fait beaucoup♬ Rock With It de Saucy Santana – Saucy Santana

4. PAS LE POISSON MAL ANGELINA JOLIE FEMME FATALE

@reginarusee♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

5. Je veux dire, ce n’est pas idéal

@its.tmarieeles commentaires triples rouges et doja cat sont tout simplement absurdes♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

6. Elle s’est fait avoir ici

@aliciamccarvell Vous le voyez ? ||•• #fyp #foryoupage ♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

7. Ratatouille a toujours TikTok dans un étranglement alors je vois

@spencewuah 🐀 🍝 #fyp ♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

8. Oh… mon dieu

@champsgabsJe ne pouvais pas ne pas faire cette tendance 😂💀♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

9. La façon dont j’ai hurlé

@pgallyIM MAD CAUSE I SEE IT OK J’ADMET I GET ITSJALAMDJKAKA♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

10. Non c’est la même personne désolé

@rafolisss lily <3 #fyp #viral #fy #foryoupage #trend #sexeducation #foryou ♬ Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

11. PAS MS. PROCHE!

@brettneyspearsQuand j’ai dit que je voulais une attraction fatale, ce n’est pas ce que je voulais dire♬ Rock With It de Saucy Santana – Saucy Santana

12. Je perdrais intentionnellement le feu rouge, le feu vert si c’était le cas

@arcticjackie le nombre de commentaires que j’ai reçus ces derniers jours disant que je ressemble à 101 du jeu de calmar…. #squidgame #101 Rock With It par Saucy Santana – Saucy Santana

