Les «soucis» de sécurité de Meghan Markle et Archie ont été déclenchés par de nouvelles photos «traquées» | Royal | Nouvelles

La sécurité de Meghan Markle et Archie Harrison pourrait être compromise, selon les commentateurs royaux. La duchesse de Sussex et son fils ont été photographiés en public alors qu’elle le déposait à l’école. Cela a fait craindre que la famille ne soit «harcelée» pour obtenir davantage des mêmes photographies, comme l’a expliqué l’auteur Elizabeth Holmes au podcast Royally Obsessed.

Elle a déclaré aux auditeurs: «Les photos de paparazzi qui sont sorties ont été ma dépression cette semaine.

«Ils étaient Meghan emmenant Archie à l’école, ce qui est une chose de routine.

«Alors maintenant, je crains qu’il y ait des caméras installées à cet endroit tout le temps.

“Je m’inquiète juste pour Archie et Meghan et leur sécurité.”

Mme Holmes a poursuivi: “Je veux juste que cela s’arrête. Arrêtez de prendre des photos d’eux!

«Surtout pour tout ce qui concerne Archie, je pense ‘reste à l’écart s’il te plait’.»

L’animatrice du podcast Rachel Bowie a donné une autre vision de la situation.

Elle a déclaré aux auditeurs: “Il y a cependant un élément positif qui peut en découler.”

Meghan et Harry ont déjà intenté une action en justice pour des images similaires, mais l’expert royal Marlene Koenig a averti que différentes lois aux États-Unis pourraient amener le couple à lutter pour éloigner les paparazzi d’eux à l’avenir.

S’adressant à Express.co.uk, Mme Koenig a déclaré: «Les États-Unis n’ont pas les lois sur la protection de la vie privée qu’ils ont en Europe et au Royaume-Uni.

“Par exemple, si Meghan et Harry marchaient dans la rue, je pourrais simplement les suivre avec un appareil photo et prendre des photos et ils ne pourraient rien y faire.”

Elle a poursuivi: «La Californie a une loi sur la prise de photos d’enfants, mais il y a eu des procès avec des gens sur la base des droits de premier amendement et tout.

“À moins que cela ne soit considéré comme de la traque d’un enfant, bien sûr, mais si je passe à côté et que je vois Meghan, Harry et Archie marcher dans la rue, je pourrais simplement sortir mon téléphone portable et prendre des photos, ce n’est pas illégal ni n’est il est illégal de publier.

“Ils ne pourront pas essayer cette voie de la vie privée. S’ils vivent dans une communauté planifiée où les rues sont privées, c’est un problème totalement différent. Mais une fois qu’ils sont à Los Angeles et tout, c’est juste.”