Les souffrances tombent dans le clip vidéo de Rebelde !

Certains millennials adorent 2004 Rebel, d’autres adorent la nouvelle génération ! Quel que soit votre choix, cette nouvelle va vous choquer ! La musique innove, mais les chutes aussi pèsent ! OH MON DIEU!

Il y a quelques mois à peine, Rebelde, la nouvelle génération, a enregistré et créé son matériel et un teaser sur son matériel sur Netflix !

Il y a deux mois sortait ce clip vidéo, une nouvelle version de Rebelde, un original Netflix et cette nouvelle version a obtenu pas plus et pas moins de 4 millions et demi de vues ! Ça oui! La controverse concernant les vidéos a été phénoménale, certains nouveaux ont adoré cette vidéo, sont tombés amoureux des personnages, d’autres qui ont adoré l’ancienne version, ont fait des comparaisons. Mais finalement la polémique était inévitable !

Ce que nous devons dire et avouer, c’est que cette nouvelle version est complètement différente de la version 2004, non seulement dans les versions musique et chanson mais aussi en termes d’intrigue, la série Netflix apporte des choses très différentes ! Avez-vous déjà vu la série ? Dites-nous quelle version et quels personnages vous plaisent le plus !!!



Actualités musicales

Music News est une plateforme qui vous donnera les dernières actualités dans le domaine musical, découvrez tout ce qui se passe dans le monde de la musique avec nous.

Articles: 6334

