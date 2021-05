Les Sounders de Seattle ajoutent trois points à leur casier contre les Timbers de Portland (1-2)

09/05/2021 à 23:17 CEST

le Sounders de Seattle a remporté le Bois de Portland 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Parc Providence. le Bois de Portland est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre FC Dallas par un score de 4-1. Pour sa part, Sounders de Seattle a remporté son dernier match 3-0 dans la compétition contre LA Galaxy. Avec ce résultat, le Bois de Portland est le douzième, tandis que le Sounders de Seattle il est resté avec la direction de la Major League Soccer.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Sounders de Seattle, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Ruidíaz à 63 minutes. Encore une fois, l’équipe Siatelite a marqué, augmentant les distances avec un but de Chasseur à la 79e minute. Cependant, l’équipe de Portland s’est rapprochée du tableau de bord grâce à un but de Tuiloma dans les dernières minutes du match, plus précisément en 94, mettant ainsi fin au duel avec le score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Bois de Portland a donné accès à Tuiloma, Asprilla, la mûre, pôle Oui Sulte pour Mabiala, Valeri, Ebobisse, Loria Oui Attinella, Pendant ce temps, il Sounders de Seattle a donné accès à Delem, Chasseur, Arreaga Oui Leyva pour Rowe, Bruin, Forgeron Oui Paul.

L’arbitre a donné un carton jaune à Loria par l’équipe de Portland déjà Tolo Oui Delem par l’équipe Siatelite.

Avec ce résultat, le Bois de Portland reste avec trois points et le Sounders de Seattle obtient 10 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueBois de Portland:Attinella (Sulte, min 68), & Zcaron; upari & cacute;, Mabiala (Tuiloma, min 15), Bravo, Van Rankin, Williamson, Chará, Valeri (Asprilla, min 60), Loria (Polo, min. 67), Chará et Ebobisse (Mora, min.60)Sondeurs de Seattle:Frei, O’Neill, Tolo, Gómez, Paulo (Leyva, min 90), Rowe (Delem, min 72), Roldan, Smith (Arreaga, min 81), Roldan, Ruidíaz et Bruin (Montero, min 72) )Stade:Parc ProvidenceButs:Ruidíaz (0-1, min. 63), Montero (0-2, min. 79) et Tuiloma (1-2, min. 94)