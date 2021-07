Les Sounders de Seattle battent le Dynamo de Houston

in

07/08/2021 à 5h01 CEST

le Sondeurs de Seattle gagné 2-0 contre Dynamo de Houston lors de la réunion qui s’est tenue ce jeudi au Champ CenturyLink. le Sondeurs de Seattle Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Rapides du Colorado. Pour sa part, Dynamo de Houston a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Cincinnati et accumulé quatre matchs nuls de suite dans la compétition. Après le résultat obtenu, le Sondeurs de Seattle est resté à la tête de la Major League Soccer, tandis que le Dynamo de Houston Il s’est classé septième à l’issue du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, le but est venu pour l’équipe Siatelite, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Rowe à la 63e minute. L’équipe Siatelite renoue avec le jeu, prenant ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Chasseur en 94, pendant la prolongation que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, mettant ainsi fin au duel sur le score de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Sondeurs de Seattle qui sont entrés dans le jeu étaient Attention Oui Forgeron remplacement Leyva Oui Médranda, tandis que les changements dans le Dynamo de Houston Ils étaient Quintero, Cérén Oui Bajamitch, qui est entré pour remplacer Mémo Rodriguez, Jones Oui Picault.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Sondeurs de Seattle (Gomez Oui Leyva) et un à Dynamo de Houston (Picault).

Avec 29 points, le Sondeurs de Seattle de Brian Schmetzer continue en tant que leader de la compétition, avec une position d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Onglet Ramos il s’est classé septième avec 15 points, se qualifiant pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle :Cleveland, Arreaga, Gómez, Abdoulaye Cissoko, Roldan, Rowe, Medranda (Smith, min.83), Leyva (Atencio, min.83), Montero, Paulo et RuidíazDynamo de Houston :Mari & cacute ;, Junqua, Parker, Lundqvist, Valentin, Jones (Cerén, min.60), Corona, Vera, Memo Rodríguez (Quintero, min.60), Maxi Urruti et Picault (Bajamich, min.84)Stade:Champ CenturyLinkButs:Rowe (1-0, min. 63) et Montero (2-0, min. 94)