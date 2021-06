Les Sounders de Seattle battent le Real Salt Lake

24/06/2021 à 6h06 CEST

le Sondeurs de Seattle a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Véritable lac salé ce jeudi dans le Champ CenturyLink. le Sondeurs de Seattle Il est venu au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 1-2 sur le LA Galaxie. Du côté de l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé il est venu de battre 3-1 à Whitecaps de Vancouver lors du dernier match disputé. Avec ce score, l’équipe Siatelite est restée à la tête de la Major League Soccer, tandis que le Véritable lac salé classé septième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième période la chance est venue pour lui Sondeurs de Seattle, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Roldan à 58 minutes. Cependant, l’équipe de l’Utah a obtenu l’égalité en établissant 1-1 grâce à un but à onze mètres de Rusnák à 79 minutes. Mais plus tard le Sondeurs de Seattle Il a fait progresser son équipe grâce à un but sur penalty de Ruidiaz quelques instants avant le coup de sifflet final, en 88, concluant la confrontation avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Sondeurs de Seattle a donné accès à Forgeron, Attention, Chasseur Oui Leyva pour Médranda, Rowe, Bruin Oui Ruidiaz, Pendant ce temps, il Véritable lac salé a donné le feu vert à Ruiz, Bois, Toia Oui juillet, qui est venu remplacer nick besler, Everton, Brody Oui Meram.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont un au Sondeurs de Seattle (Ruidiaz) et trois à Véritable lac salé (Everton, Ochoa Oui Ruiz).

le Sondeurs de Seattle de Brian Schmetzer mène le tournoi avec 24 points, en position d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Freddy Juarez il s’est placé à la septième place avec 12 points, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le championnat.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle :Cleveland, O’Neill, Gómez, Medranda (Smith, min.66), Abdoulaye Cissoko, Paulo, Roldan, Roldan, Bruin (Montero, min.85), Rowe (Atencio, min.85) et Ruidíaz (Leyva, min. 94)Véritable lac salé :Ochoa, Marcelo Silva, Glad, Herrera, Brody (Toia, min.74), Everton (Wood, min.67), Kreilach, Rusnák, Meram (Julio, min.80), Nick Besler (Ruiz, min.66) et MendezStade:Champ CenturyLinkButs:Roldan (1-0, min. 58), Rusnák (1-1, min. 79) et Ruidíaz (2-1, min. 88)