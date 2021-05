Les Sounders de Seattle compliquent l’avance aux tremblements de terre de San Jose (0-1)

13/05/2021 à 06:44 CEST

le Sounders de Seattle a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-1 contre lui Tremblements de terre de San Jose ce jeudi dans le Stade Avaya. le Tremblements de terre de San Jose Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Véritable lac salé (1-2) et l’autre devant DC United (4-1) et a pour le moment eu une séquence de trois victoires consécutives. Concernant l’équipe Siatelite, le Sounders de Seattle est venu de battre 3-0 à LA Galaxy dans le dernier match joué. Après le score, le Tremblements de terre de San Jose est deuxième, tandis que le Sounders de Seattle il est resté avec la direction de la Major League Soccer.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Sounders de Seattle, qui a créé le lumineux avec un peu de Roldan Dans la minute 18. Avec ce 0-1 la première partie du jeu s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Tremblements de terre de San Jose a donné accès à Salinas, rivières, Wondolowski Oui Abécasie pour Thompson, Chofis lopez, Cowell Oui Lopez, Pendant ce temps, il Sounders de Seattle a donné le feu vert à O’Neill, Chasseur, Paul Oui Forgeron pour Delem, Dobbelaere, Leyva Oui Rowe.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, deux pour les joueurs de San José et deux pour les joueurs de Siatelite. De la part des joueurs de la Tremblements de terre de San Jose la carte est allée à Wondolowski Oui Abécasie et par les joueurs de la Sounders de Seattle afin de Ruidíaz Oui Frei.

Avec ce résultat, le Tremblements de terre de San Jose est laissé avec neuf points et le Sounders de Seattle il monte à 13 points.

Fiche techniqueTremblements de terre de San Jose:Jt Marcinkowski, Tanner Beason, Jungwirth, López (Abecasis, min 69), Thompson (Salinas, min 58), Remedi, Yueill, Chofis Lopez (Rios, min 65), Fierro, Espinoza et Cowell (Wondolowski, min. 65)Sondeurs de Seattle:Frei, Arreaga, Delem (O’Neill, min 9), Gómez, Roldan, Leyva (Paulo, min 60), Tolo, Roldan, Rowe (Smith, min 83), Ruidíaz et Dobbelaere (Montero, min 46 )Stade:Stade AvayaButs:Roldan (0-1, min. 18)