Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre Colorado Rapids

10/03/2021 à 04:00 CEST

Lundi prochain à 04h00 se jouera le match de la trente-huitième journée de la Major League Soccer, qui affrontera le Sondeurs de Seattle et à Rapides du Colorado dans le Champ CenturyLink.

Les Sondeurs de Seattle affronte le match de la trente-huitième journée avec optimisme pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Tremblements de terre de San José loin de chez soi et devant Ville sportive de Kansas à domicile par 1-3 et 1-2, respectivement. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 26 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 41 buts pour et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le Rapides du Colorado réussi à vaincre le Austin FC 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Sûr, Jonathan Lewis et Mixte, il espère donc répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la Sondeurs de Seattle. Avant ce match, le Rapides du Colorado il avait remporté 13 des 26 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec 38 buts pour et 24 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sondeurs de Seattle a gagné six fois, a été battu trois fois et a fait match nul quatre fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. Rapides du Colorado, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Champ CenturyLink. Dans le rôle de visiteur, le Rapides du Colorado ils ont gagné six fois et ont fait match nul trois fois lors de leurs 12 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ CenturyLink, en effet, les chiffres font état de trois défaites et d’un nul en faveur de la Sondeurs de Seattle. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté quatre matchs de suite à domicile contre le Rapides du Colorado. La dernière fois qu’ils ont joué le Sondeurs de Seattle et le Rapides du Colorado Dans cette compétition, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’avant que le match ne soit joué, le Sondeurs de Seattle est en avance sur le Rapides du Colorado avec une différence de trois points. Les Sondeurs de Seattle Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 51 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer. Quant à son rival, le Rapides du Colorado, est troisième du classement avec 48 points.