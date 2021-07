Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre Colorado Rapids

in

04/07/21 à 03:00 CEST

le Rapides du Colorado joue ce lundi à 3h00 son quinzième match de Major League Soccer contre le Sondeurs de Seattle dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

le Rapides du Colorado entend améliorer sa position dans la compétition après avoir perdu son dernier match contre lui Ville sportive de Kansas par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des neuf matchs disputés jusqu’à présent, avec 15 buts marqués contre 11 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sondeurs de Seattle a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Whitecaps de Vancouver lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant Rapides du Colorado. À ce jour, sur les 11 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté sept et accumule un chiffre de sept buts encaissés contre 20 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Rapides du Colorado a réalisé un bilan de trois victoires et une défaite en quatre matchs joués à domicile, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour lui Sondeurs de Seattle, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Le parc d’articles de sport de Dick. Aux sorties, le Sondeurs de Seattle Il a gagné trois fois en quatre matchs jusqu’à présent, il peut donc être considéré comme un adversaire plus que dangereux en dehors de son stade, où il marque une grande partie des points.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Rapides du Colorado, les chiffres font état de huit défaites et d’un nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Sondeurs de Seattle. Le dernier match auquel ils ont joué Rapides du Colorado et le Sondeurs de Seattle Cette compétition s’est déroulée en novembre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 3-1 en faveur du Rapides du Colorado.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec une différence de neuf points. le Rapides du Colorado Il arrive à la rencontre avec 16 points à son casier et occupant la quatrième place avant le match. Pour sa part, Sondeurs de Seattle il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 25 points.