Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre Columbus Crew

20/08/2021 à 23h30 CEST

Samedi prochain à 23h30 se jouera le match de la vingt-huitième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les L’équipage de Colomb et à Sondeurs de Seattle dans le Stade MAPFRE.

Le L’équipage de Colomb Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Les Red Bulls de New York dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 20 matches disputés à ce jour, avec 21 buts pour et 25 contre.

Du côté des visiteurs, le Sondeurs de Seattle il venait de remporter ses deux derniers matchs par 0-1 et 2-6, le premier contre le FC Dallas à domicile et le second contre lui Bois de Portland hors de son terrain, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de L’équipage de Colomb. À ce jour, sur les 20 jeux que le Sondeurs de Seattle en Major League Soccer, il en a remporté 11 avec un bilan de 33 buts pour et 16 contre.

En tant que local, le L’équipage de Colomb il a gagné quatre fois, été battu deux fois et fait match nul trois fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Sondeurs de Seattle ils ont gagné six fois et perdu une fois en neuf matchs disputés, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade MAPFRE, obtenant ainsi quatre défaites et un nul en faveur de la L’équipage de Colomb. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en décembre 2020 et s’est soldée par un résultat 3-0 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le L’équipage de Colomb avec une différence de 15 points. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 24 points au classement. Pour sa part, le Sondeurs de Seattle il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 39 points jusqu’à présent.