Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre LA Galaxy

19/06/2021 à 03:00 CEST

Dimanche prochain à 03h00 se jouera le match de la onzième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Galaxie et à Sondeurs de Seattle dans le Centre StubHub.

le LA Galaxie affronte le match avec optimisme après avoir remporté le Tremblements de terre de San José dans le Centre StubHub 1-0, avec un but de Balise de tanneur. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des sept matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer avec un chiffre de 11 buts pour et 11 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sondeurs de Seattle a obtenu un nul contre le Austin FC, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Avant ce match, le Sondeurs de Seattle il avait remporté cinq des huit matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a accumulé un chiffre de trois buts encaissés contre 14 en sa faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le LA Galaxie Il a des chiffres de quatre victoires en quatre matchs joués dans son stade, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. A la maison, le Sondeurs de Seattle Il a un bilan de deux victoires et un nul en trois matchs joués, c’est donc a priori un rival coriace lorsqu’il évolue en dehors de son stade, où il a accumulé un bon revenu de points obtenus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de LA GalaxieEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse ajoute trois matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre Galaxie. Le dernier match auquel ils ont joué Galaxie et le Sondeurs de Seattle dans ce tournoi, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-0 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que le Sondeurs de Seattle ils devancent l’équipe locale avec une avance de trois points. Les locaux arrivent au rendez-vous en troisième position et avec 15 points au casier. Pour sa part, Sondeurs de Seattle Il a 18 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer.