Jeudi prochain à 04h00 se jouera le match de la treizième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Sondeurs de Seattle et à Véritable lac salé dans le Champ CenturyLink.

le Sondeurs de Seattle Le match est optimiste après avoir remporté la victoire à l’extérieur dans le Centre StubHub par 1-2 devant LA Galaxie, avec tant de Gomez Oui Ruidíaz. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des neuf matchs disputés à ce jour, avec 16 buts en faveur et quatre contre.

Pour sa part, Véritable lac salé réussi à vaincre le Whitecaps de Vancouver 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Holt Oui Kreilach, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Sondeurs de Seattle. À ce jour, sur les sept matchs joués par le Véritable lac salé En Major League Soccer, il en a remporté trois et a concédé huit buts contre et marqué 12 en faveur.

En tant que local, le Sondeurs de Seattle Il a réalisé un bilan de trois victoires et deux nuls en cinq matchs disputés dans son domaine, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Véritable lac salé ils ont gagné une fois dans leurs deux matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Sondeurs de Seattle et les résultats sont trois défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Véritable lac saléEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 2-1 en faveur de la Sondeurs de Seattle.

A ce jour, entre le Sondeurs de Seattle et le Véritable lac salé il y a une différence de neuf points dans le classement. le Sondeurs de Seattle Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 21 points dans son casier jusqu’à présent. Pour sa part, Véritable lac salé il compte 12 points et occupe la cinquième position du classement.