les Sounders de Seattle défendent leur avance contre les tremblements de terre de San Jose

29/09/2021 à 04h31 CEST

Les Tremblements de terre de San José joue ce jeudi à 4h30 son trente-septième match de Major League Soccer contre le Sondeurs de Seattle dans le Stade Avaya.

Les Tremblements de terre de San José affronte le match de la trente-septième journée avec optimisme pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-0 et 3-4, le premier contre le Los Angeles FC dans son fief et le second contre lui Austin FC en tant que visiteur. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 26 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont réussi à marquer 34 buts pour et 38 contre.

Du côté des visiteurs, le Sondeurs de Seattle a été imposé à Sports de Kansas City par 1-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Bruin et Roldan, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Tremblements de terre de San José. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Sondeurs de Seattle il en a remporté 14 avec un bilan de 38 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Tremblements de terre de San José Il a réalisé des chiffres de quatre victoires, six défaites et trois nuls en 13 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. A la maison, le Sondeurs de Seattle ils ont un bilan de huit victoires, deux défaites et deux nuls en 12 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant le match, les Sondeurs de Seattle est en avance sur le Tremblements de terre de San José avec une différence de 15 points. Les Tremblements de terre de San José Il arrive à la rencontre avec 33 points à son casier et occupant la dixième place avant le match. Pour sa part, Sondeurs de Seattle Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 48 points jusqu’à présent.