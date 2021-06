Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre les Whitecaps de Vancouver

26/06/2021 à 03:00 CEST

Dimanche prochain à 03h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Sondeurs de Seattle et à Whitecaps de Vancouver dans le Champ CenturyLink.

le Sondeurs de Seattle arrive avec impatience à la quatorzième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-1 et 1-2, le premier contre le Véritable lac salé dans son stade et le second contre lui LA Galaxie à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 10 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont accumulé une séquence de 18 buts contre cinq buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le Whitecaps de Vancouver ne pouvait pas faire face à la LA Galaxie lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. Sur les neuf matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Whitecaps de Vancouver il en a remporté deux avec un bilan de huit buts pour et 14 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Sondeurs de Seattle Ils ont réalisé un bilan de quatre victoires et deux nuls en six matchs joués à domicile, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Whitecaps de Vancouver a un bilan de quatre défaites et un nul en cinq matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Sondeurs de Seattle pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Sondeurs de Seattle et le bilan est de quatre défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté sept matchs de suite à domicile contre Whitecaps de Vancouver. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée sur un score de 0-2 pour le Sondeurs de Seattle.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que l’équipe à domicile est en avance sur le Whitecaps de Vancouver avec une différence de 17 points. le Sondeurs de Seattle Il a 24 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition. Pour sa part, Whitecaps de Vancouver il a sept points et est classé treizième du tournoi.