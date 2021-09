Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre Minnesota United

in

09/10/2021 à 23h00 CEST

Samedi prochain à 23h00 se jouera le match de la trente et unième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Sondeurs de Seattle et à Minnesota United dans le Champ CenturyLink.

Les Sondeurs de Seattle attend avec impatience de récupérer des points dans le match qui correspond à la trente et unième journée après avoir perdu le dernier match contre le Bois de Portland par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 22 matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer 35 buts pour et 19 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Minnesota United a été imposé à Dynamo de Houston par 1-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Hunou, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Sondeurs de Seattle. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté huit et affiche un bilan de 24 buts marqués contre 24 buts encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le Sondeurs de Seattle Il a gagné cinq fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Minnesota United Il a gagné deux fois et fait cinq nuls en 10 matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Sondeurs de Seattle.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Sondeurs de SeattleEn fait, les chiffres montrent cinq victoires pour les locaux. De plus, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Minnesota UnitedEh bien, ils l’ont fait les cinq dernières occasions. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sondeurs de Seattle et le Minnesota United dans la compétition c’était en juillet 2021 et le match s’est conclu sur un score de 1-0 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant le match, les Sondeurs de Seattle est en avance sur le Minnesota United avec une différence de 11 points. Les Sondeurs de Seattle Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 42 points dans son casier jusqu’à présent. De leur côté, les visiteurs totalisent 31 points et occupent la cinquième position du tournoi.