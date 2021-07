Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre Minnesota United

17/07/2021 à 20h00 CEST

le Minnesota United joue ce dimanche à 20h00 son dix-huitième match de Major League Soccer contre le Sondeurs de Seattle dans le Champ Allianz.

le Minnesota United attend avec impatience de récupérer des points dans le match qui correspond à la dix-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Rapides du Colorado dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 12 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec 12 buts pour et 16 contre.

Du côté des visiteurs, le Sondeurs de Seattle a été imposé à Dynamo de Houston 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Chasseur Oui Rowe, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Minnesota United. À ce jour, sur les 13 matchs joués par le Sondeurs de Seattle en Major League Soccer, il en a remporté huit avec un bilan de 23 buts marqués contre huit encaissés.

En tant que local, le Minnesota United Il a gagné trois fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul une fois en six matchs joués jusqu’à présent, donc nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais nous devrons nous battre pour gagner. Aux sorties, le Sondeurs de Seattle ils ont gagné trois fois et fait match nul deux fois lors de leurs cinq matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Champ Allianz et le bilan est de deux défaites et un nul en faveur de la Minnesota United. De même, l’équipe visiteuse cumule trois matchs de suite sans connaître la défaite à domicile contre Minnesota United. Le dernier match auquel ils ont joué Minnesota United et le Sondeurs de Seattle dans cette compétition, c’était en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 4-0 en faveur du Sondeurs de Seattle.

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Minnesota United avec une différence de 14 points. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 15 points au classement. Pour sa part, Sondeurs de Seattle il a 29 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer.