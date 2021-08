Les Sounders de Seattle défendent leur avance contre Portland Timbers

29/08/2021 à 04h30 CEST

Les Sondeurs de Seattle jouera son trentième match en Major League Soccer contre le Bois de Portland, qui doit commencer lundi prochain à 16h30 dans le Champ CenturyLink.

Les Sondeurs de Seattle affronte avec des esprits renforcés le match de la trentième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 0-1, le premier contre le L’équipage de Colomb à domicile et le second contre lui FC Dallas hors de son champ. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 21 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec 35 buts pour et 17 contre.

Du côté des visiteurs, le Bois de Portland il a été battu 3-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Austin FC, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Sur les 20 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Bois de Portland il en a remporté sept avec un chiffre de 27 buts pour et 39 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Sondeurs de Seattle Il a gagné cinq fois, perdu deux fois et fait match nul quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. Aux sorties, le Bois de Portland Il affiche un bilan d’une victoire, sept défaites et deux nuls en 10 matchs joués, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de ses matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de la Sondeurs de SeattleEn effet, les chiffres font état de huit victoires, quatre défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse dispute trois matches de suite sans connaître la défaite à l’extérieur face au Sondeurs de Seattle. Le dernier affrontement entre les Sondeurs de Seattle et le Bois de Portland Ce tournoi s’est joué en août 2021 et s’est terminé sur un résultat de 2-6 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 18 points par rapport au Sondeurs de Seattle. Les Sondeurs de Seattle Il a 42 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition. Quant à son rival, le Bois de Portland, est huitième au classement avec 24 points.