Les Sounders de Seattle défendent leur avance face au Dynamo de Houston

07/07/2021 à 03:01 CEST

Jeudi prochain à 03h00 se jouera le match de la seizième journée de la Major League Soccer, qui affrontera le Sondeurs de Seattle et à Dynamo de Houston dans le Champ CenturyLink.

le Sondeurs de Seattle Il affronte la seizième journée du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir obtenu un match nul contre lui Rapides du Colorado à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 12 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 21 buts pour et huit contre.

Du côté des visiteurs, le Dynamo de Houston a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Cincinnati lors du dernier match, il vient donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 12 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois avec un bilan de 16 buts marqués contre 17 encaissés.

En tant que local, le Sondeurs de Seattle Il a réalisé un bilan de quatre victoires et trois nuls en sept matchs joués dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Dynamo de Houston il a été battu trois fois en six matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de ses matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Champ CenturyLink et le bilan est de neuf victoires et trois nuls en faveur de la Sondeurs de Seattle. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté quatre matchs de suite à domicile contre les Dynamo de Houston. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans cette compétition a eu lieu en juillet 2019 et s’est terminé sur un score de 0-1 en faveur de la Sondeurs de Seattle.

A ce moment, le Sondeurs de Seattle il est en tête du classement avec 11 points d’écart par rapport à son rival. le Sondeurs de Seattle Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 26 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 15 points.