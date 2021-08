Les Sounders de Seattle défendent leur avance face au FC Dallas

08/04/2021 à 04:00 CEST

Jeudi prochain à 04h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de Major League Soccer, qui affrontera le Sondeurs de Seattle et à FC Dallas dans le Champ CenturyLink.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ CenturyLinkEn fait, les chiffres montrent 13 victoires, une défaite et trois nuls en faveur de la Sondeurs de Seattle. De plus, les locaux ont un total de deux matches consécutifs en battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils ont joué le Sondeurs de Seattle et le FC Dallas dans ce tournoi c’était en décembre 2020 et le match s’est conclu par un 1-0 en faveur de Sondeurs de Seattle.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont au-dessus des FC Dallas avec une différence de 15 points. Le Sondeurs de Seattle Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 32 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer. De son côté, l’équipe visiteuse est dixième avec 17 points.