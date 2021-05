Les Sounders de Seattle font match nul contre Atlanta United (1-1)

24/05/2021 à 01h01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Champ CenturyLink et qui a fait face au Sounders de Seattle et à Atlanta il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Sounders de Seattle Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Los Angeles FC (2-0) et l’autre avant lui Tremblements de terre de San Jose (0-1) et a pour le moment eu une séquence de quatre victoires consécutives. Pour sa part, Atlanta United est venu de battre 1-0 à Impact de Montréal dans le dernier match joué. Avec ce résultat, le Sounders de Seattle est resté avec la direction de la Major League Soccer, tandis que le Atlanta classé troisième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe Siatelite, qui a débuté la lumière avec un but de Ruidíaz à la 7e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause est venu le but de l’équipe atlantés, qui a mis les tables avec un but à onze mètres de Martinez à la limite de la fin, en 85, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Sounders de Seattle de Brian Schmetzer soulagé Leyva Oui Chasseur pour Bruin Oui Rowe, tandis que le technicien du Atlanta, Gabriel Heinze, a ordonné l’entrée de Mulraney, Rossetto Oui tours fournir Lopez, Martinez Oui Hyndman.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, dont trois au Sounders de Seattle (Tolo, Arreaga Oui Roldan) et quatre à Atlanta (Lopez, Hyndman, Rossetto Oui Franco Ibarra).

Pour le moment, le Sounders de Seattle obtient 17 points et le Atlanta avec neuf points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Atlanta United comme lui Sounders de Seattle jouera un nouveau match contre lui Nashville SC et le Austin FC respectivement.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle:Cleveland, Arreaga, Tolo, Gómez, Paulo, Rowe (Montero, min 81), Roldan, Smith, Roldan, Ruidíaz et Bruin (Leyva, min 69)Atlanta United:Guzan, Sosa, Walkes, Robinson, Hyndman (Torres, min.88), Franco Ibarra, Lennon, George Bello, López (Mulraney, min.46), Moreno et Martinez (Rossetto, min.88)Stade:Champ CenturyLinkButs:Ruidíaz (1-0, min.7) et Martinez (1-1, min.85)