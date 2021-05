Les Sounders de Seattle ont encore trois points contre le Los Angeles FC (2-0)

17/05/2021 à 05:37 CEST

le Sounders de Seattle a gagné 2-0 contre Los Angeles FC lors du match organisé ce lundi dans le Champ CenturyLink. le Sounders de Seattle Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Tremblements de terre de San Jose (0-1) et l’autre avant lui Bois de Portland (1-2) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Pour sa part, le Los Angeles FC il a été battu 2-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le LA Galaxy. Après le score, l’équipe Siatelite était le leader de la Major League Soccer, tandis que le Los Angeles FC Il était à la treizième place à l’issue du match.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, le but est venu pour lui Sounders de Seattle, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au succès de Arreaga à 57 minutes. L’équipe Siatelite a rejoint à nouveau, se distanciant en établissant le 2-0 avec un but de Forgeron à la 73e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat de 2-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Sounders de Seattle a donné accès à Leyva, O’Neill, Chasseur Oui Reed Baker-Whiting pour Rowe, Forgeron, Bruin Oui Paul, Pendant ce temps, il Los Angeles FC a donné le feu vert à Danny Musovski, Bougie, Moon Hwan Kim Oui Palais pour Cifuentes, Baird, Blackmon Oui Farfan.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, deux pour Paul Oui Gomez, du Sounders de Seattle et un pour Murillo, de l’équipe de Los Angeles.

Avec ce résultat, le Sounders de Seattle monte à 16 points et reste dans un endroit d’accès direct aux demi-finales de la conférence et à la Los Angeles FC reste avec cinq points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Los Angeles FC comme lui Sounders de Seattle jouera un nouveau match contre lui Colorado Rapids et le Atlanta United respectivement.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle:Cleveland, Arreaga, Gómez, Tolo, Roldan, Smith (O’Neill, min 83), Paulo (Reed Baker-Whiting, min 92), Roldan, Rowe (Leyva, min 69), Ruidíaz et Bruin (Montero, au minimum 84)Los Angeles FC:Sisniega, Segura, Murillo, Farfan (Palacios, min.77), Blackmon (Moon Hwan Kim, min.77), Atuesta, Kaye, Blessing, Cifuentes (Danny Musovski, min.70), Rossi et Baird (Vela, min. 70)Stade:Champ CenturyLinkButs:Arreaga (1-0, min.57) et Smith (2-0, min.73)