Les Sounders de Seattle prennent trois points après avoir battu les tremblements de terre de San Jose 1-3

30/09/2021 à 6h36 CEST

Les Sondeurs de Seattle a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-3 contre lui Tremblements de terre de San José ce jeudi dans le Stade Avaya. Les Tremblements de terre de San José Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Los Angeles FC (2-0) et l’autre devant Austin FC (3-4). Pour sa part, Sondeurs de Seattle est venu de battre 1-2 à Ville sportive de Kansas lors du dernier match joué. Après le match, l’équipe de San José est dixième, tandis que le Sondeurs de Seattle il est resté avec la direction de la Major League Soccer.

La première partie du match a bien commencé pour l’équipe Siatelite, qui a ouvert la lumière avec un but de Ruidiaz à la minute 25. Après un nouveau coup augmenté le score du Sondeurs de Seattle, qui a pris ses distances en établissant le 0-2 grâce à une nouvelle pénalité maximale de Ruidiaz, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément en 42, terminant la première mi-temps avec le résultat 0-2.

La deuxième mi-temps du match a commencé d’une manière imbattable pour lui Sondeurs de Seattle, qui ont augmenté leur différence grâce à un but de Roldan quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 50. Cependant, le Tremblements de terre de San José à la 51e minute, il s’est approché du tableau d’affichage avec un but de son propre but. O’Neill, mettant ainsi fin au duel avec un score de 1-3 au tableau d’affichage.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. Par les joueurs de la Tremblements de terre de San José sauté du banc Cowell, Abecasis, rivières, Wondolowski et Jack Skahan et ont été remplacés Alains, Judson, Salinas, fer à repasser et Chofis lopez. De leur côté, les joueurs de la Sondeurs de Seattle ils ont donné l’entrée à Paul, Léo Chu, Tolo, Abdoulaye Cissoko et Bruin, qui a remplacé Arréaga, Attention, Ruidiaz, Médranda et Chasseur.

L’arbitre a réprimandé Judson par le Tremblements de terre de San José déjà Ruidiaz et Roldan par l’équipe Siatelite.

Après le duel, le Tremblements de terre de San José il se situait à la dixième position du tableau avec 33 points. Les Sondeurs de Seattle, pendant ce temps, il s’est retrouvé avec la position de leader de la Major League Soccer avec 51 points, au lieu de se qualifier pour les demi-finales de conférence.

Le lendemain, l’équipe de San José jouera contre Whitecaps de Vancouver, Pendant ce temps, il Sondeurs de Seattle cherchera le triomphe devant Rapides du Colorado.

Fiche techniqueTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís (Cowell, min.46), Nathan Pelae, López, Remedi, Yueill, Judson (Abecasis, min.54), Fierro (Wondolowski, min.54), Chofis Lopez (Jack Skahan, min.69), Salinas (Rios, min.54) et Benjamin KikanovicSondeurs de Seattle :Frei, Arreaga (Paulo, min.46), Gómez, O’Neill, Atencio (Leo Chú, min.46), Leyva, Rowe, Medranda (Abdoulaye Cissoko, min.72), Roldan, Montero (Bruin, min.80 ) et Ruidíaz (Tolo, min.46)Stade:Stade AvayaButs:Ruidíaz (0-1, min. 25), Ruidíaz (0-2, min. 42), Roldan (0-3, min. 50) et O’Neill (1-3, min. 51)