Les Sounders de Seattle remportent la victoire après avoir battu LA Galaxy 3-0

05/03/2021 à 05:32 CEST

le Sounders de Seattle consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à LA Galaxy pendant le match qui s’est déroulé dans le Champ CenturyLink ce lundi. le Sounders de Seattle Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Los Angeles FC. En ce qui concerne l’équipe de Los Angeles, le LA Galaxy il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui New York RB et le Inter Miami, par 3-2 et 2-3 respectivement. Après le score, le Sounders de Seattle est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le LA Galaxy classé cinquième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe Siatelite, qui a débuté au Champ CenturyLink à travers un objectif de Ruidíaz en minute 20. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Sounders de Seattle, ce qui a augmenté le score avec un peu de Forgeron à 23 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Siatelite, qui s’est distancée sur le tableau d’affichage avec un autre but de Ruidíaz, complétant ainsi un doublé tardif en 94, concluant la confrontation avec un score final de 3-0.

Le technicien de la Sounders de Seattle, Brian Schmetzer, a donné accès au champ à Lodeiro, Medranda, Leyva Oui Delem remplacer Bruin, Paul, Forgeron Oui Rowe, tandis que du côté du LA Galaxy, Greg Vanney remplacé Zubak, Nick Depuy, Klještan, Dunbar Oui Perez pour Pêcheur, Alvarez, Williams, Vazquez Oui Grandsir.

Avec ce résultat, le Sounders de Seattle monte à sept points et reste en position de qualification pour les demi-finales de la conférence et la LA Galaxy continue avec six points.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle:Frei, Gómez, O’Neill, Tolo, Roldan, Smith (Leyva, min 79), Rowe (Delem, min 89), Paulo (Medranda, min 79), Roldan, Ruidíaz et Bruin (Lodeiro, min 66 )LA Galaxy:Bond, Williams (Klještan, min.46), Steres, Villafaña, Araujo, Dos Santos, Fisher (Zubak, min.46), Vázquez (Dunbar, min.65), Alvarez (Nick Depuy, min.46), Grandsir ( Pérez, min.83) et ChicharitoStade:Champ CenturyLinkButs:Ruidíaz (1-0, min.20), Smith (2-0, min.23) et Ruidíaz (3-0, min.94)