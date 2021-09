Les Sounders de Seattle remportent la victoire après avoir battu le Sporting Kansas City 1-2

in

27/09/2021 à 03h30 CEST

Les Sondeurs de Seattle joué et gagné 1-2 le match de lundi dernier dans le Parc de la miséricorde des enfants. Les Ville sportive de Kansas Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Minnesota United (4-0) et l’autre avant lui le feu de Chicago (2-0). Pour sa part, Sondeurs de Seattle perdu par un résultat de 1-0 lors du duel précédent contre le Véritable lac salé. Après le résultat obtenu, le Ville sportive de Kansas est deuxième, tandis que le Sondeurs de Seattle il est resté avec la direction de la Major League Soccer.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Sondeurs de Seattle, qui a ouvert le score avec un but de Roldan à la 31e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe Siatelite, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Bruin à 55 min. Cependant, l’équipe de Kanseño à la minute 60 s’est approchée du tableau d’affichage grâce à un but de Russel, mettant ainsi fin au match avec le résultat de 1-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Ville sportive de Kansas qui sont entrés dans le jeu étaient Walter et Isimat-Mirin remplacement Espinoza et Mauri, tandis que les changements dans le Sondeurs de Seattle Ils étaient Médranda, O’Neill, Rowe et Leyva, qui est entré pour remplacer Tolo, Forgeron, Bruin et Paul.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Zusi, du Ville sportive de Kansas et trois à Tolo, Gomez et Roldan du Sondeurs de Seattle.

Après la réunion, le Ville sportive de Kansas il se situait à la deuxième place du tableau avec 46 points, en lieu et place d’un accès à une place en playoffs pour le championnat. Les Sondeurs de Seattle, pour sa part, il est resté avec la position de leader de la Major League Soccer avec 48 points, occupant une place qualificative pour les demi-finales de conférence.

Le lendemain de la compétition, le Ville sportive de Kansas jouera contre lui Dynamo de Houston, Pendant ce temps, il Sondeurs de Seattle affrontera contre Tremblements de terre de San José.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi, Mauri (Isimat-Mirin, min.76), Espinoza (Walter, min.57), Kinda, Salloi, Shelton et RussellSondeurs de Seattle :Frei, Arreaga, Tolo (Medranda, min.69), Gómez, Atencio, Paulo (Leyva, min.84), Roldan, Smith (O’Neill, min.69), Roldan, Ruidíaz et Bruin (Rowe, min.72 )Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Roldan (0-1, min. 31), Bruin (0-2, min. 55) et Russell (1-2, min. 60)