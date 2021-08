16/08/2021 à 6h32 CEST

Le Sondeurs de Seattle signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Bois de Portland pendant le match joué dans le Parc de la Providence ce lundi, qui s’est terminé sur un résultat de 2-6. Le Bois de Portland Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 3-2 contre le Véritable lac salé. Concernant l’équipe Siatelite, le Sondeurs de Seattle n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le FC Dallas. Grâce à ce résultat, l’ensemble Siatelite est deuxième, tandis que le Bois de Portland il est huitième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le Sondeurs de Seattle, qui a tiré le coup de canon sur le Parc de la Providence avec un peu de Chasseur à la 13e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe Siatelite a augmenté le score à la 29e minute avec un deuxième but de Chasseur. Cependant, le Bois de Portland à la 32e minute, il s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Blanc. Après cela, la première mi-temps s’est terminée avec un score de 1-2.

La deuxième partie du match a commencé face à l’équipe de Portland, qui a mis les tables avec un but de Fochive à la minute 52. Mais plus tard, le Sondeurs de Seattle a pris la tête du tableau d’affichage établissant le 2-3 grâce à un but de Ruidiaz à la 56e minute. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau avec un deuxième but de Ruidiaz à la minute 72 qui lui a laissé un 2-4 Sondeurs de Seattle. Il ajoute à nouveau l’ensemble Siatelite au moyen d’un Médranda à la 78e minute qui a établi 2-5. Plus tard, l’équipe Siatelite a marqué, ce qui a augmenté les distances en mettant le 2-6 à travers un but de Bénézet au bord de la fin, dans le 90. Finalement, le duel s’est terminé avec un 2-6 dans la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Bois de Portland sauté du banc Des murs, Loria, Valéri, Niezgoda Oui Tuiloma remplacement Blanc, Fochive, Asprilla, Chara Oui Van Rankin, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Lodeiro, Médranda, Attention, Bénézet Oui Leyva, qui est entré par Rowe, Forgeron, Chasseur, Paul Oui Ruidiaz.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des joueurs de la Bois de Portland le carton jaune est allé à Mabiala, & Zcaron;upari & cacute; Oui Des murs et par le Sondeurs de Seattle admonesté Paul.

Avec cette brillante performance, le Sondeurs de Seattle il monte à 36 points en Major League Soccer et se classe deuxième au classement, plutôt que d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Bois de Portland il reste avec 23 points avec lequel il affrontait la vingt-sixième journée.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Sondeurs de Seattle comme lui Bois de Portland jouera un nouveau match contre lui FC Dallas et le Ville sportive de Kansas respectivement.

Fiche techniqueBois de Portland :Iva & ccaron; i & ccaron;, & Zcaron; upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Van Rankin (Tuiloma, min.87), Fochive (Loria, min.73), Blanco (Paredes, min.62), Chará (Niezgoda, min.87) , Asprilla (Valeri, min.73), Mora et Chará (Niezgoda, min.87)Sondeurs de Seattle :Cleveland, Arreaga, O’Neill, Gómez, Paulo (Benezet, min.87), Rowe (Lodeiro, min.46), Roldan, Smith (Medranda, min.62), Roldan, Montero (Atencio, min.63) et Ruidíaz (Leyva, min.90)Stade:Parc de la ProvidenceButs:Montero (0-1, min. 13), Montero (0-2, min. 29), Blanco (1-2, min. 32), Fochive (2-2, min. 52), Ruidíaz (2-3, min. 56), Ruidíaz (2-4, min. 72), Medranda (2-5, min. 78) et Benezet (2-6, min. 90)