Les Sounders de Seattle remportent la victoire face au Columbus Crew en seconde période (1-2)

22/08/2021 à 02:01 CEST

Le Sondeurs de Seattle joué et gagné 1-2 le match de samedi dernier dans le Stade MAPFRE. Le L’équipage de Colomb voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Les Red Bulls de New York par un score de 1-0, accumulant un total de cinq défaites consécutives dans la compétition. Quant à l’équipe Siatelite, la Sondeurs de Seattle gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui FC Dallas et le Bois de Portland, par 0-1 et 2-6 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe de Columbus est neuvième à l’issue du match, tandis que le Sondeurs de Seattle continue en tant que leader de la Major League Soccer.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui L’équipage de Colomb, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Wright-Phillips à 78 minutes. Mais plus tard le Sondeurs de Seattle a obtenu le match nul grâce à un but de Arréaga à la 88e minute. L’équipe Siatelite a rejoint à nouveau, qui est revenue grâce à un but de Bruin quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, mettant fin au match avec le résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la L’équipage de Colomb a donné accès à Wright-Phillips, Diaz et Moulin à vent pour Miguel Berry, Étienne et Francis, Pendant ce temps, il Sondeurs de Seattle a donné accès à Bénézet, Rowe, Médranda, Attention et Bruin pour Chasseur, Roldan, Forgeron, Lodeiro et O’Neill.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. De la part des joueurs de la L’équipage de Colomb le carton jaune est allé à Diaz et par le Sondeurs de Seattle admonesté Ruidiaz.

Le Sondeurs de Seattle continue en tant que leader de la Major League Soccer avec 42 points, occupant une place qualificative pour les demi-finales de conférence, tandis que le L’équipage de Colomb il est resté à la neuvième place avec 24 points après le match.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Wormgoor, Mensah, Francis (Molino, min.90), Abdul-Salaam, Nagbe, Fraser, Zelarayán, Pedro Santos, Etienne (Díaz, min.72) et Miguel Berry (Wright-Phillips, min.65)Sondeurs de Seattle :Cleveland, Arreaga, O’Neill (Bruin, min.83), Gómez, Roldan (Rowe, min.76), Paulo, Roldan (Rowe, min.76), Smith (Medranda, min.76), Montero (Benezet, min.64), Lodeiro (Atencio, min.83) et RuidíazStade:Stade MAPFREButs:Wright-Phillips (1-0, min. 78), Arreaga (1-1, min. 88) et Bruin (1-2, min. 89)