Les Sounders de Seattle s’imposent 1-0 contre Minnesota United

09/12/2021 à 01:06 CEST

Les Sondeurs de Seattle a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Minnesota United, qui a battu 1-0 ce samedi dans le Champ CenturyLink. Les Sondeurs de Seattle a affronté le match en voulant vaincre son score en championnat après avoir subi une défaite 0-2 lors du match précédent contre Bois de Portland. En ce qui concerne l’équipe du Minnesota, le Minnesota United a remporté 1-2 leur dernier match dans la compétition contre Dynamo de Houston. Avec ce résultat, l’équipe Siatelite est restée à la tête de la Major League Soccer, tandis que le Minnesota United classé sixième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Sondeurs de Seattle, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Paul à 22 minutes. Avec ce résultat, la première mi-temps du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Sondeurs de Seattle qui sont entrés dans le jeu étaient Roldan, Forgeron, Chasseur et Roldan remplacement Bénézet, Médranda, Attention et Bruin, tandis que les changements dans le Minnesota United Ils étaient Adi et Il y a, qui est entré pour remplacer Hunou et Fragapane.

L’arbitre du match a sorti six cartons jaunes. Des deux équipes, Gomez et O’Neill du Sondeurs de Seattle et Alonso, Hunou, Chase gasper et Il y a l’équipe du Minnesota a reçu un carton jaune.

Avec 45 points, le Sondeurs de Seattle de Brian Schmetzer continue en tant que leader de la Major League Soccer, occupant une place d’accès direct aux demi-finales de la conférence, tandis que l’équipe dirigée par Adrien bruyère il s’est classé sixième avec 31 points, avec une place qualificative pour une place éliminatoire du titre.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle :Frei, Tolo, O’Neill, Gómez, Paulo, Rowe, Atencio (Montero, min.78), Medranda (Smith, min.64), Benezet (Roldan, min.64), Lodeiro et Bruin (Roldan, min.88 )Minnesota United :Miller, Dibassy, ​​Boxall, Chase Gasper, Métanire, Trapp, Alonso, Fragapane (Hayes, min.70), Dotson, Finlay et Hunou (Adi, min.66)Stade:Champ CenturyLinkButs:Paulo (1-0, min. 22)