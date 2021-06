Les soupçons de Pirelli portent sur les débris alors que l’enquête sur l’accident commence · .

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, a identifié les débris comme une cause probable des énormes accidents subis hier par Max Verstappen et Lance Stroll, à la suite d’une enquête préliminaire.

Leurs pneus arrière gauche défectueux et d’autres échantillons de la course sont envoyés au siège de Pirelli à Milan par fret aérien pour une analyse plus approfondie.

La roue de Verstappen n’a été que légèrement endommagée lors de son accident à 300 km/h et pourrait constituer une preuve précieuse, a déclaré hier à Channel 4 le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner. « Le fait que le pneu soit toujours sur la jante nous donne quelque chose avec quoi travailler », a-t-il déclaré.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a promis qu'”une enquête complète et approfondie” serait menée par l’instance dirigeante du sport en collaboration avec Pirelli et les équipes.

Le patron du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré qu’il « pousserait à avoir un rapport en priorité avant Paul Ricard », le théâtre de la prochaine manche du championnat du monde dans moins de deux semaines.

Verstappen et Stroll ont tous deux subi des défaillances de leurs pneus à gomme dure arrière gauche environ 30 tours dans leurs relais. Plusieurs autres pilotes ont effectué des relais plus longs avec les mêmes pneus, notamment Lando Norris, dont les pneus avaient 41 tours lorsque la course a été signalée par un drapeau rouge en raison de l’accident de Verstappen.

L’analyse initiale de Pirelli a indiqué que la cause de l’accident était plus probablement due à des débris qu’à l’usure des pneus. “En regardant les pneus utilisés dans le deuxième relais, pour la plupart des pilotes, nous n’avons trouvé aucune preuve de quoi que ce soit”, a déclaré Isola. “Je crois que je peux exclure que les défaillances étaient dues à l’usure des pneus, car ce n’est pas une question d’usure des pneus.”

Une défaillance liée au stress serait plus susceptible de se produire sur la roue extérieure, a ajouté Isola, qui se trouve sur le côté droit du circuit de la ville de Bakou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. « Le pneu arrière gauche n’est pas le pneu le plus sollicité à Bakou car, en parlant des pneus arrière, c’est évidemment l’arrière droit », a-t-il déclaré.

Isola a confirmé que Red Bull et Aston Martin n’avaient “aucun signe ni aucun avertissement” des pannes, qui se sont toutes deux produites autour du point le plus rapide sur la piste de Bakou. “Ils m’ont dit qu’il n’y avait aucun avertissement, aucune vibration, rien pour penser qu’il pourrait y avoir quelque chose dans les pneus.”

Rapport: Pourquoi le GP d’Azerbaïdjan a été arrêté pour le crash de Verstappen mais pas celui de StrollLa découverte d’une coupure sur le pneu arrière gauche de Lewis Hamilton pourrait être un autre indicateur de la cause des échecs de Verstappen et Stroll. Isola a confirmé que cela avait été causé par des débris, mais a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de dire si les dommages se sont produits ou non lorsque Hamilton a traversé la scène de l’accident de Verstappen.

“La coupure sur le pneu de Lewis vient clairement de débris”, a-t-il déclaré. « C’est clair parce que le pneu est toujours en un seul morceau et vous pouvez voir que la coupe ne suit aucune direction. C’est clairement une coupure qui vient de l’extérieur.

S’exprimant dimanche soir après la course, Isola a déclaré que Pirelli examinerait toutes les informations pertinentes avant de publier une mise à jour sur son enquête.

« Il semble que ce soit une coupure due à des débris ou parce que, comme je l’ai dit, ce n’est pas le pneu le plus sollicité, nous avons une autre coupure dans la même position. Les deux accidents se sont produits plus ou moins sur la même partie du circuit et [with] quelques tours de différence [in stint length]. Nous avons d’autres voitures avec le même nombre de tours, les mêmes pneus sans aucun problème.

“Donc, l’enquête préliminaire est que c’est probablement dû à un facteur externe ou à des débris ou à un trottoir ou autre. Mais je ne veux pas sauter à une conclusion maintenant parce que maintenant le plan est de faire une enquête approfondie et de revenir avec un rapport à la FIA et aux équipes qui, espérons-le, seront avant Paul Ricard.

