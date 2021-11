Il a été à la fois profondément troublant et parfois risible de voir Donald Trump continuer à prétendre qu’il est le président légitime, un va-et-vient constant entre la terreur abjecte face aux efforts incessants de Trump pour saper et démanteler notre démocratie de l’extérieur et la perplexité qui vient de voir un sénile aboyeur de carnaval fait des efforts absurdes pour maintenir l’intégrité de ses délires personnels.

Ces sentiments contradictoires doivent à nouveau être abordés à la suite de l’annonce de ce matin selon laquelle Donald Trump semble tenter de mener sa politique étrangère comme un gouvernement en exil.

Dans une déclaration bizarre publiée jeudi matin, Trump a félicité les nations d’Europe orientale de la Serbie et du Kosovo pour avoir surmonté les obstacles dans la poursuite de la « normalisation économique » et a annoncé qu’il avait envoyé son « ambassadeur envoyé » à la frontière serbo-kosovare pour souligner le accord entre les deux nations qui a été signé à la Maison Blanche de Trump le 4 septembre 2020.

NOUVEAU! Président Trump : « Les grands peuples de Serbie et du Kosovo ont surmonté d’énormes obstacles… Les accords négociés par mon administration sont historiques et ne doivent pas être abandonnés… La paix est possible, n’abandonnez pas, la prospérité à long terme de ces deux nations est en jeu ! pic.twitter.com/6znul33n1N – Liz Harrington (@realLizUSA) 11 novembre 2021

Richard Grenell était l’envoyé spécial du président pour la Serbie et les négociations de paix au Kosovo pendant l’administration Trump, mais il ne l’est certainement plus, il est donc très étrange de le voir retourner en Serbie sous prétexte d’affaires du gouvernement américain.

Le tout n’est clairement qu’un coup pour promouvoir l’une des très, très, très rares réalisations de l’administration Trump en matière de politique étrangère, mais les sourcils seront certainement levés autour de Washington pour le verbiage utilisé ici – les non-présidents n’ont généralement pas d’ambassadeurs ou n’interagissent pas. avec des gouvernements étrangers à moins, disons, qu’ils soient un aspirant remplaçant pour le gouvernement établi.

D’un autre côté, à la manière typiquement trumpienne, les mots « ambassadeur envoyé » n’ont vraiment aucun sens, sur lesquels les utilisateurs des médias sociaux se sont rapidement jetés :

Trump a-t-il un ambassadeur envoyé ? Est-ce que le gars est aussi le sommelier Ketcup de Trump ? https://t.co/GEYRDal5aa – M. Newberger (@jeremynewberger) 11 novembre 2021

« Envoy Ambassador » est ce qu’un personnage de Will Ferrell panique et dit que son travail est dans un film où il joue un espion et se fait prendre. – David Weigel (@daveweigel) 11 novembre 2021

Envoy Ambassador est juste au-dessus du membre Platinum Tier Mais, oui, un ancien président envoie d’anciens candidats dans des pays étrangers pour s’engager dans la politique étrangère. https://t.co/aZdymVWoVm – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 11 novembre 2021

