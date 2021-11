Les sourires sont pour les faibles: Hansi Flick toutes les affaires alors que l’Allemagne étrangle le Liechtenstein

L’entraîneur allemand Hansi Flick n’est pas souvent trop haut ou trop bas lorsqu’il est sur le banc pendant les matchs.

Flick n’est pas inexpressif, mais pendant que le jeu se déroule, il se concentre sur l’action.

Lors du démantèlement 9-0 du Liechtenstein par l’Allemagne, certains se sont demandé si l’ancien patron du Bayern Munich profitait même de la victoire.

Flick, cependant, a assuré à tout le monde qu’il n’était pas fou.

« Je suis toujours profondément concentré, donc ce n’est pas si facile avec mes expressions faciales », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). « Il était important que nous marquions les deux buts dès le début. On pouvait voir que l’adversaire était très, très profond. Le centre était toujours bien équipé, ils avaient toujours un pied entre les deux et avaient également un bon gardien de but.

L’ailier du Bayern Munich Leroy Sane, qui a joué avec un doublé, a été l’un des points forts offensifs de Flick.

« Nous avons toujours dit que Leroy avait une blessure grave, quelque chose comme ça prend du temps. La facilité est de retour, sa façon de jouer au football est tout simplement amusante. Il travaille également à reculons, il a fait un développement insensé, a déclaré Flick. « Je suis heureux pour lui parce que c’est aussi une personne formidable. »

En plus de ses joueurs, Flick n’a pas tardé à remercier la foule de Wolfsburg pour avoir créé une atmosphère festive.

.« Super, ça fait partie du football. Nous avons la pandémie depuis près de deux ans maintenant et avons joué sans spectateurs. Maintenant, je suis juste heureux de jouer avec l’équipe nationale devant les fans. L’atmosphère se transfère sur le terrain », a fait remarquer Flick.