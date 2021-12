Les «sous-marins Narco», la nouvelle façon de trafiquer de la drogue à travers l’océan

27/12/2021 à 08:46 CET

Depuis le milieu du siècle dernier, le trafic de drogue n’a fait qu’augmenter. Surtout à partir de la décennie 1980-1990, ce type d’activités illicites s’est développé à des niveaux jamais imaginables. Partout dans le monde, les autorités policières se battent – plus ou moins – contre ce trafic de drogue qui sévit également dans tous les pays. Le développement de nouvelles technologies en tous genres : radars, raids, commandos spéciaux, produits chimiques, etc., Ils ont rendu le trafic de drogue plus compliqué chaque jour.

Cela n’a pas été un problème pour les chefs des cartels qui ont innové dans leur façon de trafic de différentes substances. Désormais, les autorités se sont fait l’écho des soi-disant « sous-marins narco ». Cette évolution militaire qui s’oppose aux navires classiques vise à passer inaperçue par l’océan. Les cartels de la drogue y ont vu une solution pour poursuivre le trafic, de plus en plus difficile en raison des mesures susmentionnées.

Ces sous-marins stupéfiants, fabriqués illégalement, ont pour mission de traverser les mers et les océans de différentes parties de la planète pour atteindre les pays sélectionnés sans être vus. À ce jour, certains d’entre eux ont été découverts et démantelés.. Les autorités et la société ne quittent pas leur étonnement de voir de tels appareils utilisés dans ces activités.