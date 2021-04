Les sous-titres automatiques pour les vidéos arrivent sur TikTok

04/07/2021 à 10:24 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Tout le monde sait que TikTok est l’une des plateformes les plus réussies du moment. Son format vidéo de courte durée et ses possibilités a fait sensation au niveau international, étant une nouvelle façon de créer du contenu. Ses créateurs mettent régulièrement à jour la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités. La dernière de ces mises à jour nous apporte le sous-titres automatiques sur la plateforme.

Dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité à la plateforme, TikTok intègre des sous-titres automatiques à vos vidéos. De cette manière, toute voix reproduite dans la vidéo peut apparaître sous forme de texte en utilisant ces sous-titres. De cette manière, les personnes malentendantes pourraient profiter du contenu sans interruption. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible en deux langues: anglais et japonais. L’idée est que de nouvelles langues seront introduites petit à petit. On peut déjà voir cette technologie dans des applications telles que YouTube. Et c’est que bien que parfois cela soit quelque peu imprécis, il n’est jamais mauvais d’introduire ces types d’outils pour que tout le monde puisse profiter de ce contenu.

Les responsables disent que l’arrivée de nouvelles langues aura lieu « pour les prochains mois« . Cette fonction peut être activée ou désactivée via le panneau lui-même pour partager les publications.