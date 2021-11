Si vous aimez les souvenirs d’Hollywood, ne manquez pas cette occasion d’enchérir sur des reliques de « Anchorman », « Friends » et un George Clooney regarder … tout au nom d’aider les vétérinaires.

En effet, la cause est grande. Une organisation à but non lucratif appelée Homes for Our Troops organise sa 5e vente aux enchères annuelle de célébrités pour la Journée des anciens combattants à partir du 4 novembre et jusqu’au 14 … et ils ont des trucs intéressants sur la table ici, qui peuvent techniquement être les vôtres.

Parmi certains des articles les plus cool … Les slips jockey comme on le voit sur le tournage de « Anchorman 2 », qui sont dédicacés par le grand Will Ferrell lui-même. Si vous n’êtes pas assez courageux pour cela, il y a aussi quelque chose pour les amateurs de « Friends », en particulier les fans de Rachel Green.

Vêtements dédicacés « Friends » de Jennifer Aniston‘s collection personnelle sont également en vente aux enchères.

Il y a plus qu’une simple tenue vestimentaire ici, mais à des fins d’enchères … d’autres articles que HFOT a dans sa collection cette année incluent un script « Suicide Squad » signé par le casting, une montre spéciale Snoopy de George Clooneysa propre collection, une guitare avec Jon Bon Jovic’est John Hancock dessus… et bien plus encore.

Dans l’ensemble, nous parlons de plus de 130 objets et expériences personnalisés que vous pouvez revendiquer – et bien sûr, l’argent servira à placer nos braves hommes et femmes qui ont servi dans un logement stable.

L’événement sera co-organisé par des visages célèbres comme Jake Tapper, Mindy Kaling, Wynonna Judd, Don Cheadle et d’autres – comme nous l’avons dit, tout démarre 4 novembre ici. Ne manquez pas !