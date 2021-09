Les sous-vêtements “régulièrement portés” de Michael Jordan mis aux enchères

Le monde du sport s’est toujours avéré être le plus frappant, et de nombreux citoyens ordinaires cherchent toujours à avoir un objet ou un détail de leurs idoles. En fait, il y a quelques jours à peine, la vente de l’écharpe qu’il utilisait a été révélée Léo Messi le jour de ses adieux à FC Barcelona direction le Paris Saint-Germain.

Maintenant, un autre objet aussi frappant qu’étrange est passé aux enchères, le sous-vêtements “très usés” de Michael Jordan. Un bien que l’on peut trouver dans la maison de vente aux enchères de Lelands, où les enchères ont commencé sur rien de plus et rien de moins que 500 dollars -423 euros-, et qui a été fourni par la famille d’un garde du corps de la légende du Chicago Bulls et la NBA.

Les sous-vêtements que portait Michael Jordan, avec plus de 24 jours d’enchères à venir, a déjà atteint 600 dollars, et, comme on pouvait s’y attendre, ira encore plus loin à mesure que la date de fin approche.

Capture d’enchères de sous-vêtements Michael Jordan Lelands

Les commissaires-priseurs eux-mêmes ont accordé une interview à ‘Page Six’, où ils ont déclaré que le vêtement montre des signes d’avoir été “porté régulièrement”, tout cela en référence aux coutures décousues et au logo un peu usé.

Ce n’est pas le seul objet Jordan mis aux enchères

Ces slips étaient un cadeau de Michael Jordan à John Michael Wozniak, les ancien garde du corps de l’ancien joueur de la NBA, décédé en janvier 2020, et maintenant sa famille est prête à vendre.

Cependant, les sous-vêtements usagés n’ont pas été le seul cadeau que Jordan lui a offert et qu’ils ont mis en vente, car ils ont fait de même avec une montre Rolex avec une dédicace, avec un bague de diamant et une maillot de Washington Sorciers.

Notamment, le garde du corps est également apparu dans le documentaire Netflix, ‘La dernière dance’, où est la dernière année de Jordanie, Pippen et Rodman dans les mythiques Bulls de 1997-98.