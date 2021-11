U2‘s Le bord et producteur Bob Ezrin, co-fondateurs de la musique monte, ont annoncé « Guitar Icons: Une vente aux enchères d’instruments de musique au profit de la montée de la musique », qui aura lieu le 11 décembre 2021, à partir de 10 h 00 HNP. Hébergé par Galeries Van Eaton à Los Angeles, la vente aux enchères en direct et en ligne offrira une importante collection de guitares et d’autres souvenirs musicaux de certains des plus grands musiciens et amis de la musique monte. La vente aux enchères ramènera l’association à ses racines et aidera à soutenir les musiciens de la région de NOLA après une longue période sans revenus.

Une avant-première médiatique exclusive est prévue pour le jeudi 2 décembre 2021 et le vendredi 3 décembre 2021 de 9 h 00 à 15 h 00 PT chaque jour. Les médias auront l’opportunité exclusive de voir tous les instruments exposés et de découvrir l’histoire derrière chacun.

la musique monte a été co-fondée par Le bord et Ezrin, avec une foule de partenaires de l’industrie musicale en 2005 après la dévastation de l’ouragan Katrina. Depuis sa création, la musique monte a fourni des millions de dollars d’aide aux musiciens et aux bénéficiaires de l’éducation musicale à travers le pays.

« Guitar Icons: Une vente aux enchères d’instruments de musique au profit de la montée de la musique » comprend une collection exclusive d’instruments importants donnés par des amis de l’association. Tous les instruments ont une histoire et une provenance uniques et spéciales et constituent ensemble un exemple extraordinaire de certains des plus grands moments de l’histoire de la musique.

Les faits saillants incluent Le bordLa guitare Gibson Les Paul Music Rising 2005 en édition limitée, souvent appelée la guitare « One » étant donné son utilisation sur « L’arbre de Josué » tournées de 2017 et 2019 lors des représentations du tube « Une ». Le bord a aussi joué de cette guitare sur « Une » et » Âme américaine « pendant U22018 « Chanson d’expérience » spectacles avec leur célèbre « 360° » tournée en 2010, et sert de symbole emblématique important pour la musique monte, étant l’une des premières guitares produites au profit de l’association à sa création. D’une importance supplémentaire pour la guitare « One », Le bord a également joué de cette guitare lors de la première réouverture de Festival de jazz de la Nouvelle-Orléans post Katrina en 2006 aux côtés Dave Matthews et lors d’une représentation au Grammy Awards 2006 aux côtés Bruce Springsteen et Elvis Costello; Le bord « Je n’ai toujours pas trouvé ce que je recherche », signature personnalisée Fender Stratocaster. Bord a emporté cette guitare sur la route avec lui pendant la période 2017-2019 et l’a utilisée pour des performances de « Mauvais » et le single à succès bien-aimé de « L’arbre de Josué », « Je n’ai toujours pas trouvé ce que je cherchais »; Paul Mccartneyla tournée et le studio de s joué pour gaucher AILES Guitare basse électrique Yamaha BB-1200. Le Cherry Burst BB-1200 était un instrument principal utilisé lors de ses performances avec AILES à la fin des années 1970. Il a été fréquemment photographié en train de le jouer sur scène, lors de performances live et en studio ; Lou Reedde Danny Gatton Fender Stratocaster surnommée « Goldie ». Roseaul’amour de cette guitare peut être vu dans la patine et l’usure partout et peut être vu dans les vidéos de Roseau jouer son interprétation de « Mec jaloux » au Radio City Music Hall, ainsi qu’en tournée en 2005-2006; Bono‘s U2 guitare électrique Gibson ES-175 personnalisée jouée en tournée largement utilisée en tournée. Bono joué cette guitare sur le 1992-1993 « Zoo TV » tournée pendant les représentations des chansons « La mouche » et « Ange de Harlem ». La guitare a été peinte pour Bonospécifications précises et Bono a également ajouté un décalque sur le corps de la guitare indiquant « I Feel Good » ; SabrerGuitare électrique modèle Les Paul Goldtop signée Gibson Custom Shop « Victoria » créée pour Sabrerles spécifications et comprend un dessin original de Sabrer de « Skully » sur le dessus de la guitare ; Noël Gallagherla guitare Nash Telemaster jouée en tournée avec LES OISEAUX DE HAUT VOL DE NOEL GALLAGHER; EzrinEpreuve d’artiste sur mesure guitare électrique modèle Frank Brothers Ezrin. Il s’agit d’un instrument fait à la main conçu pour capturer les sons de studio de plusieurs des guitaristes emblématiques avec lesquels il a travaillé au fil des ans. Numérotée « 00 », cette guitare est unique en son genre ; et un Lenny Kravitz tournée a joué la guitare Gibson Flying V personnalisée jouée lors de sa dernière tournée mondiale.

Parmi les autres faits saillants exceptionnels, citons Elton JohnLe clavier Yamaha Motif-8 signé et joué en concert a été utilisé par Elton John lors de représentations en direct et sur la route pendant près d’une décennie. Il a également signé l’instrument au feutre noir ; SE RUER‘s Alex Lifesonla signature de tournée Hughes & Kettner RUSH ampli et baffle demi-pile largement utilisés lors de la tournée du 40e anniversaire « Sentiers de vapeur » et le « Serpents & Flèches » tournée, ainsi que la « Machine à remonter le temps » visiter.

Adam ClaytonFender Standard Precision Bass joué en tournée. Les U2 le bassiste a joué de cette guitare pour les performances de la chanson « Une sorte de retour aux sources » au « L’arbre de Josué » tournée de mai à juillet 2017. Pendant la tournée, la basse a également été utilisée pour les chansons « Bullet le ciel bleu », » Courir pour rester immobile « , « Une colline aux arbres » et d’autres; Alice CooperLes clubs de golf « Big Bertha » utilisés par le tournoi sont l’ensemble personnel de clubs de golf de l’icône de la musique dans un sac personnalisé « Alice Cooper » ; Chris Martinla guitare Fender Telecaster deluxe peinte jouée en tournée ; CONFITURE DE PERLES‘s Eddie VedderLe concert a fracassé la Fender Stratocaster. La Telecaster spéciale américaine Lake Placid Blue Fender a été décorée par Vedder avec un autocollant brodé « C » des Cubs de Chicago rouge/blanc en hommage au légendaire Ours de Chicago revenir Walter Payton et utilisé par Vedder pendant CONFITURE DE PERLEStournée le 20 août 2018 à Wrigley Field et a été écrasé par Vedder à l’issue d’une reprise de L’OMS‘s « Baba O’Riley »; une collection de sérigraphies extraordinaires CONFITURE DE PERLES affiches de concerts signées par les membres du groupe et EMBRASSER‘s Paul Stanleyest une tournée unique en son genre Ibanez guitare personnalisée.

La collection comprendra également d’autres instruments mis aux enchères, notamment Bruce Springsteen‘s signé Americana original Fender Telecaster des années 50; Joe Laverla guitare irlandaise Falcon Gretsch « Bono » ; LES AIGLES‘ Don FelderGuitare électrique à double manche Epiphone G-1275 signée et impression d’art signée ; Vince Gill‘s LES AIGLES guitare Duesenberg Bonneville jouée en concert; LES PIERRES QUI ROULENT‘ Ronnie Wood‘s signé américain original Fender Stratocaster des années 50; Les ROIS DE LÉON guitare de studio Epiphone dot signée par le groupe; Steve MillerGuitare Maccaferri originale et peinte à la main signée ; TEMPÊTE HALES‘s Lzzy Halele prototype de guitare Epiphone Explorer signé en tournée ; une Julien Lennon guitare acoustique signée Martin & Co.; une JOUR VERT guitare spéciale Epiphone Les Paul signée par le groupe; Ed O’Brien‘s TÊTE RADIO Fender Stratocaster signature jouée en tournée; Puce‘s PIMENTS ROUGES PIQUANTS signature du groupe Fender Jazz Bass; Joan Jettla signature de Gibson a porté le Melody Maker blanc ; Johnny Marrla guitare Fender Jaguar limitée signée en studio ; une Dave Grohl guitare signée Gibson Explorer ; Tom Morellola signature Stratocaster « Soul Power » ; Gagner le majordomela guitare basse prop signée de la ARCADE FIRE Clip musical « Tout maintenant »; Zac Bruna personnellement joué une guitare Gibson ES-335 naturelle signée et trois guitares supplémentaires qui ont été jouées et utilisées par le défunt Lou Reed.

Le bord et Ezrin ont également collaboré avec oh ouais, un espace virtuel immersif associé au catalogue d’enchères, présentant plus de 30 guitares offertes par Bono, Lenny Kravitz, Tom Morello, Paul Mccartney, Sabrer et Elton John, parmi bien d’autres des plus grands musiciens et amis du monde la musique monte. L’environnement virtuel rend hommage à la musique montemission fondatrice de en permettant aux visiteurs d’explorer des monuments virtuels de la Nouvelle-Orléans, tels que Bourbon Street, Preservation Hall et la New Orleans Jazz and Heritage Foundation. Les fans peuvent entrer Bordde salon comme il parle de sa Fender Stratocaster ou voir Paul Mccartney dans une rue de Londres ou Chris Martin sur scène et bien d’autres.

La vente aux enchères aura lieu à Galeries Van Eaton situé au 13613 Ventura Blvd à Sherman Oaks, en Californie, à partir de 10 h 00 HAP le samedi 11 décembre 2021. La vente aux enchères sera également diffusée en direct et en ligne via diverses plateformes d’enchères, toutes disponibles sur vegalleries.com/musicrising. Le produit de la vente aux enchères sera administré par le Fondation pour le jazz et le patrimoine de la Nouvelle-Orléans de la part de la musique monte.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).