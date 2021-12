Les SPAC offrent une alternative au financement traditionnel du showbiz

Alors qu’Hollywood recherche constamment de nouvelles formes de financement, la société d’acquisition à vocation spéciale ou SPAC, a trouvé une nouvelle popularité au cours des deux dernières années. En plus d’être une source de financement bienvenue, ces véhicules d’investissement à chèque en blanc cherchent à dynamiser le milieu peu peuplé de l’écosystème des entreprises dans les secteurs des médias, du divertissement, des sports et du numérique.

Les SPAC (les transactions par chèque en blanc sont également appelées pools aveugles et fusions inversées) permettent aux entreprises de divertissement de devenir publiques tout en contournant la voie traditionnelle des introductions en bourse. Ils travaillent en levant des capitaux par le biais de leurs propres introductions en bourse, devenant des entités cotées en bourse dans le but spécifique d’acquérir une société d’exploitation existante.

Les SPAC sont des entités cotées en bourse simplifiées qui regorgent de liquidités mais n’exercent aucune activité au moment où elles montent leurs introductions en bourse. Leurs plans sont de fusionner plus tard avec une entreprise privée qui n’a pas encore été sélectionnée.

« Il s’agit d’un outil qui est moins capitalistique en amont que les transactions plus traditionnelles impliquant les majors telles que les accords de cofinancement de studio », explique Morgan Earnest, PDG de Los Angeles Media Fund et directeur financier de sa SPAC, qui a levé 253 $. millions en novembre.

L’avantage pour cette entreprise privée : éviter les obstacles réglementaires et le contrôle financier qui accompagnent les introductions en bourse traditionnelles.

En règle générale, les financements injectent de l’argent aux échelons supérieurs de l’industrie, tels que le financement de la liste des films allant aux grands studios de cinéma, laissant les majors responsables des décisions commerciales. Au pays de la SPAC, Earnest affirme que leurs transactions créent des sociétés d’exploitation indépendantes à part entière qui tracent leur propre voie.

Harry Sloan, co-fondateur de Global Eagle Acquisition Corp., a co-fondé sept SPAC, dont le très médiatisé DraftKings SPAC.

Patrick T. Fallon

Les transactions SPAC sont en plein essor dans les secteurs de la finance et des médias/divertissements. Mis à l’écart par la révolution du streaming vidéo, Redbox s’est diversifié de ses racines de location de DVD au streaming, fusionnant avec un SPAC fournissant 88 millions de dollars en espèces en octobre. Le 1er décembre, l’agence de talent UTA, capitalisant sur sa force dans les jeux vidéo, a annoncé qu’elle était en train de lever 200 millions de dollars via un SPAC conçu pour poursuivre les acquisitions de sociétés liées aux jeux.

D’autres accords SPAC impliquaient le streamer vidéo science/histoire CuriosityStream ; L’acquisition de Liberty Media, issue d’un géant traditionnel de la télévision par câble/télécommunications, mobilisant 575 millions de dollars ; les anciens dirigeants de Disney Kevin Mayer et Tom Staggs ont collecté des fonds pour les affaires du duo ; et d’autres dans les sports et les jeux d’argent. Reflétant le boom, le chercheur de Wall Street Dealogic compte 301 accords SPAC depuis le début de l’année en novembre d’une valeur de 585 millions de dollars en communications-divertissement-médias conclus ou annoncés, contre 199 accords comparables d’une valeur de 261 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

Les sociétés de divertissement sont des cibles de fusion idéales car elles sont à l’épicentre de la culture obsédée par les célébrités d’aujourd’hui, déclare Hal Vogel, analyste média chevronné et PDG de Vogel.

Gestion du capital.

« Si vous créez une SPAC, vous recherchez une entreprise qui a du succès et de la publicité », explique Vogel. « La mode, le sport, la musique et le cinéma ont une reconnaissance, une image de marque et normalement une sorte de revenu, qu’il s’agisse d’un morceau de musique ou de baskets de célébrités. »

Des entrepreneurs célèbres parsèment le paysage SPAC, allant de la star du basket Kevin Durant à l’ancien cadre de CBS Joe Ianniello en passant par Mark Wahlberg.

« L’industrie des médias, du divertissement et du sport est une catégorie extrêmement vaste et évolutive qui est indissociable de la technologie », ajoute Michelle Gasaway, associée, marchés des capitaux, au cabinet d’avocats Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Cet élargissement signifie des sauts dans le streaming numérique, les jeux mobiles, la création de contenu numérique et le contenu de style de vie en ligne, parfois avec du matériel attaché tel que des équipements d’exercice et des technologies expérientielles.

Ce qui dynamise les investisseurs aujourd’hui, ce sont les exemples de valeurs SPAC qui grimpent après les fusions. Le cours de l’action de la SPAC connue sous le nom de Digital World Acquisition Corp. (DWAC) a été multiplié par six en octobre avec l’annonce de la fusion de la DWAC avec l’entreprise privée de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump.

L’entité de sports/paris fantastiques DraftKings pour son accord SPAC en mars 2020, après quoi le cours de son action a culminé au-dessus de 70 $, a récemment cédé quelques gains. Son SPAC, Diamond Eagle Acquisition Corp., a émis des actions à seulement 10 $ l’action avant la fusion de DraftKings.

Harry Sloan, le cadre hollywoodien qui a cofondé sept SPAC, dont le partenaire de la fusion DraftKings, dénombrait 40 SPAC au moment de la fusion DraftKings qui est passé à 600 surchauffés, dans une interview avec le podcast « Strictly Business » de Report Door le mois dernier.

« Je prévois beaucoup plus de raison et moins de spéculation parmi les investisseurs SPAC et donc » moins de telles entités à l’avenir, a déclaré Sloan.

Les avantages pour les partenaires de la société d’exploitation privée sont une introduction en bourse plus simple et une cotation en bourse publique à des stades précoces de développement, ce qui fournit l’injection de liquidités associée à l’introduction en bourse de la SPAC. Le processus d’introduction en bourse traditionnel est plus rigoureux, ce qui nécessite des entreprises plus développées.

Neil Jacobson et Todd Lowen ont levé 230 millions de dollars par l’intermédiaire de Music Acquisition Corp. SPAC.

La facilité d’entrée ouvre la voie aux sociétés d’exploitation de taille moyenne avec des ressources d’entreprise limitées pour être dynamisées par des partenaires SPAC avertis en matière de finances dans le cadre de fusions, déclarent les partisans de la SPAC.

« Avant, pendant et après dans le public [process], nous aidons à raconter l’histoire, à naviguer dans le processus et à croire que nous serons les meilleurs membres du conseil d’administration que vous puissiez imaginer », a déclaré Neil Jacobson, président-directeur général de Music Acquisition Corp., qui a levé 230 millions de dollars lors de son introduction en bourse en février et négocie avec le symbole boursier TMAC.

« Nous voulons donner plus de pouvoir aux entreprises qui entrent en bourse », déclare Jacobson.

Le directeur financier de la société, Todd Lowen, ajoute que l’argent injecté dans les fusions SPAC est « une source permanente de capital », ce qui signifie que les capitaux propres n’ont pas à être remboursés comme le fait le financement par prêt. En outre, une société d’exploitation fusionnée peut utiliser ses actions pour effectuer des acquisitions ultérieures.

Une partie de cette attraction d’introduction en bourse sans tracas est que les accords SPAC sont moins coûteux pour la société d’exploitation et moins restrictifs. Les introductions en bourse traditionnelles mettent l’accent sur les résultats financiers passés. D’un autre côté, les SPAC et leurs sociétés cibles ont une marge de manœuvre pour émettre des prévisions futures.

Le secteur SAVS est confronté à des risques réglementaires. La Securities and Exchange Commission a soulevé des sourcils sur la nature garantie d’un gros salaire pour les organisateurs de fonds SPAC, même dans les cas où les actionnaires perdent. Les régulateurs sont également connus pour examiner la manière dont les capitaux propres sont comptabilisés et les règles de promotion des SAVS.

La révolution SPAC actuelle s’est épanouie sur des marchés financiers porteurs. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une SPAC, Meta Platforms (le nouveau nom de la société mère de Facebook) a aujourd’hui une valeur boursière indiquée de 940 milliards de dollars par rapport à une startup de 2004. De manière plus spéculative, les petits investisseurs se sont déplacés en tant que pack d’offres d’actions plus tôt cette année du circuit de cinéma en difficulté AMC Entertainment et du détaillant de jeux vidéo GameStop à des hauteurs qui ont laissé les professionnels de l’investissement se gratter la tête. Les crypto-monnaies montent en flèche en valeur en dollars sans aucun actif comme support.

L’environnement pétillant d’aujourd’hui présente une opportunité et un problème. Les valorisations en spirale à la hausse sont un aimant qui pousse les investisseurs à acheter des actions SPAC, mais les SPAC à la recherche d’accords peuvent trouver des entreprises cibles en train de se battre pour des valorisations riches car des acheteurs/investisseurs impatients font la queue à leurs portes.

En règle générale, les propriétaires de la société d’exploitation privée obtiennent environ 80 % des capitaux propres lors de la fusion avec la SPAC, de sorte que les investisseurs qui investissent dans des liquidités détiennent une participation minoritaire après la fusion. Les SAVS ont généralement un délai de 24 mois pour se connecter à une perspective de fusion, ou bien doivent restituer l’argent levé aux investisseurs.

Le vol n’est pas toujours fluide, car certains récents accords SPAC à Hollywood ont connu des turbulences. Pershing Square Tontine Holdings, investisseur de Wall Street, Bill Ackman, 4 milliards de dollars, devait acheter 10 % du label Universal Music Group en août, mais a été contrecarré lorsque les actionnaires ont déposé une plainte selon laquelle il le gérait comme un fonds et non comme une société d’exploitation.

Les SPAC ont l’aura du Next Big Thing, mais ils ne sont pas nouveaux. De 1993 à 1998, feu Menahem Golan – la moitié du duo « Go-Go Boys » qui étaient les rois du secteur du cinéma indépendant d’Hollywood dans les années 1980 – a engagé des SPAC comme véhicules pour ses tentatives de retour. Golan a peut-être été un cadre célèbre avec de nombreux projets de films, mais son effort SPAC s’est évanoui.

