Les Spaces des concurrents du Clubhouse de Twitter arrivent enfin sur le Web

La fonctionnalité «Spaces» de Twitter, de type Clubhouse, a enfin fait son chemin sur le Web. Les utilisateurs peuvent désormais rejoindre un espace à partir de n’importe quel navigateur de bureau ou des meilleurs navigateurs Android.

Malheureusement, il n’est actuellement pas possible pour les utilisateurs d’héberger des espaces depuis Twitter pour le Web. Si vous souhaitez héberger un espace, vous devrez utiliser l’application Android ou iOS de Twitter à la place. Cependant, vous pouvez définir des rappels pour rejoindre un espace planifié et essayer la nouvelle conception de transcription.

Les espaces font leur chemin vers Twitter pour le Web! Vous pouvez désormais rejoindre un espace pour écouter, tester la nouvelle conception de transcription et définir des rappels pour rejoindre un espace planifié. https://t.co/xFTEeAgM4x – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 26 mai 2021

Lorsque la fonctionnalité a été lancée pour la première fois en décembre de l’année dernière, la possibilité d’héberger des espaces était limitée à quelques-uns. Plus tôt ce mois-ci, Twitter a finalement déployé la possibilité d’héberger des espaces pour tous les comptes comptant 600 abonnés ou plus.

La société a également récemment présenté un aperçu de sa fonctionnalité Espaces avec billets, qui permettra aux utilisateurs d’héberger des salles audio payantes en direct. Twitter prévoit de commencer à déployer des espaces avec billetterie auprès des utilisateurs aux États-Unis dans les prochaines semaines. La fonctionnalité sera limitée aux utilisateurs d’au moins 1000 abonnés.

Alors que l’élan de Spaces continue de croître, Clubhouse commence lentement à s’essouffler. Bien qu’il ait été le premier à introduire le concept d’une plate-forme de réseautage social uniquement audio, la décision de Clubhouse de se concentrer uniquement sur les utilisateurs iOS n’a pas fonctionné en sa faveur.

Après avoir été exclusif à iOS pendant plus d’un an, Clubhouse est enfin arrivé sur Android il y a deux semaines. De plus, l’application continue d’être uniquement sur invitation. Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, de nombreux experts estiment que le déploiement échelonné de l’application est susceptible d’affecter le succès de la plate-forme.