Les Spartans du Brexit célèbrent leur victoire sur Theresa May lors d’un banquet séparatiste de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Brexit : Michael Ellis dénonce la « négativité implacable » du Labour

Un groupe de vingt-cinq des 28 députés conservateurs « spartiates » d’origine, qui avaient voté en 2019 contre l’accord de Theresa May sur le Brexit, s’est réuni cette semaine pour un banquet de célébration de la rupture avec l’UE. Le groupe s’est réuni pour la première fois cette semaine à la suite de la crise du Brexit de 2019 après que des retards répétés causés par la pandémie de COVID-19 aient signifié que l’occasion avait été annulée et reportée.

Le terme « les Spartiates » est inventé pour le groupe de rebelles du Brexiteer qui a refusé de soutenir l’accord sur le Brexit de la première ministre de l’époque, Theresa May, trois fois rejeté, mais a ensuite soutenu l’offre de Boris Johnson en octobre.

Le nom s’inspire de la légende de la bataille des Thermopyles, où en 480 avant JC, 300 Spartiates se sont battus à mort pour protéger leur ville contre le nombre écrasant de l’armée perse.

Le groupe a célébré sa victoire autoproclamée en empêchant l’accord de Mme May de passer au Parlement avec un dîner de célébration organisé au Carlton Club historique de la fête à St James’s, dans le centre de Londres.

S’adressant aux convives, Sir Bill Cash, l’un des co-organisateurs de la soirée, a déclaré que sans leur opposition, l’accord de retrait de Mme May serait désormais en vigueur.

Les Spartans du Brexit célèbrent leur victoire sur Theresa May lors d’un banquet séparatiste de l’UE (Image: .)

Le groupe a célébré sa victoire en empêchant l’accord de Mme May de passer au Parlement (Image: .)

Sir Bill a déclaré que si les députés avaient cédé, “nous serions toujours dans l’UE par l’union douanière, le filet de sécurité” et il a remercié tous les membres du groupe “de rester forts”.

La décision de s’opposer à l’accord de Theresa May a été comparée à la chute de Neville Chamberlain en 1940, avant que Winston Churchill ne prenne la barre au numéro 10, dans le discours de Sir Bill à ses camarades.

Il a déclaré au groupe que « chaque personne prenait sa propre décision, son propre jugement qui s’est avéré être le bon. C’était le vote le plus important depuis celui de la Norvège en 1940 ».

Son discours a été suivi d’une salve rauque et impromptue de For He’s A Jolly Good Fellow de la liste des invités qui comprenait Sir John Redwood et Priti Patel, le ministre de l’Intérieur.

MISES À JOUR EN DIRECT: Brexit LIVE: Gloating Rejoiners se moque sarcastiquement de la crise du pétrole

Leur opposition à Mme May a permis à M. Johnson de conclure son propre accord sur le Brexit. (Image : .)

Étaient également présents Ranil Jayawardena, le ministre du Commerce, et Suella Braverman, le procureur général.

Les députés ont dégusté un menu composé d’une salade de truite fumée avec œuf de caille à la coque, câpres et concombre, suivi de croupe d’agneau avec poivrons confits, tomates séchées et couscous, et ils ont tous payé les 100 £ par tête au bar payant eux-mêmes.

Des Brexiteers de premier plan, dont Boris Johnson – qui était en visite aux États-Unis – et Jacob Rees-Mogg, le leader de la Chambre des communes n’étaient pas présents.

Certains des députés ont affirmé que le couple n’était “pas éligible pour y assister”, car ils avaient cédé à la pression et soutenu l’accord de Mme May.

A NE PAS MANQUER

Tesco furieux contre les «primes énormes» pour les patrons après le plaidoyer des «étagères vides» pour les poids lourds [REVEAL]

M25 eco mob défendu par Deborah Meaden [INSIGHT]

‘Menteur!’ Le successeur de Merkel, Armin Laschet, brutalement chahuté dans la rue [REPORT]

Priti Patel, le ministre de l’Intérieur faisait partie des participants à l’événement (Image: .)

Le député conservateur Sir Bernard Jenkin a prononcé un discours de remerciement au collectif, exprimant sa gratitude « pour cette fraternité extraordinaire et pour les erreurs de nos opposants et pour la réconciliation car beaucoup de nos opposants sont aussi nos amis ».

Plus tard dans la soirée, il a ajouté : « Il y avait un extraordinaire sens de la fraternité entre les gens, dont beaucoup ne nous rencontrons généralement pas très souvent. Chacun a payé sa part.

“Il y avait beaucoup de rires, beaucoup de revivre à quel point c’était difficile, à quel point nous nous sentions isolés et les gens ont dû faire face à cela à leur manière.”

Le groupe a réfléchi à son rôle dans la démission de Mme May en tant que Premier ministre, ce qui a permis au leader actuel, M. Johnson, de mener à bien son propre accord sur le Brexit.

Sir John Redwood, Ranil Jayawardena, le ministre du Commerce, et Suella Braverman étaient également présents (Image: .)

À la fin de la soirée vers 22h30, le groupe s’est réuni pour une photo d’équipe sur les escaliers principaux de la soirée portant des souvenirs qui avaient été disposés sur la table pour eux par Sir Bill.

Des cravates et des boutons de manchette verts pour les hommes, et des foulards verts pour les femmes étaient décorés de petits casques spartiates en or, un motif inspiré de celui que Sir Bill avait déjà repéré au British Museum.

Mark François, l’actuel président du Groupe de recherche européen, a parlé de la soirée avec The Telegraph en déclarant: «Ce fut un grand plaisir de dîner avec mes compatriotes Spartiates, d’autant plus que l’événement a été retardé à plusieurs reprises par les restrictions de Covid.

« Ce sont les députés qui ont résisté contre vents et marées et ont ainsi contribué à livrer un vrai Brexit. Ils peuvent porter leurs cravates et foulards commémoratifs avec fierté. »