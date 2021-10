Les Spartiates n ° 10 restent parfaits avec une victoire 20-15 à Indiana

Le placement de 51 verges de Matt Coghlin pour ouvrir la deuxième mi-temps samedi a donné l’avantage au n ° 10 de Michigan State et la passe de touché de 12 verges de Payton Thorne a fourni la marge dont les Spartans avaient besoin pour conserver une victoire de 20-15 sur l’Indiana.

Les Spartans (7-0, 4-0 Big Ten) resteront au sommet de la division Est de la conférence au moins deux semaines de plus après avoir récupéré le Old Brass Spittoon.

Et bien que celui-ci n’ait certainement pas suivi le scénario habituel – Kenneth Walker III, le meilleur rusher du pays, a porté 23 fois pour 84 verges et Michigan State a botté ses six premières possessions – les Spartans ont quand même réussi à remettre les Hoosiers (2-4, 0-3) leur troisième défaite en quatre matchs.

Le placement de Coghlin lors de la première possession de Michigan State en deuxième mi-temps a porté la marque à 10-9 et la passe de Thorne à Tyler Hunt avec 1:49 à jouer en troisième a prolongé l’écart à 17-9. Le placement de 49 verges de Coghlin avec 8:31 restants l’a scellé.

Jack Tuttle a commencé à la place du quart-arrière blessé de l’Indiana Michael Penix Jr., mais les malheurs offensifs des Hoosiers ont continué. Les Hoosiers pensaient qu’ils avaient finalement marqué leur premier touché contre la compétition de la ligue au début du quatrième – seulement pour le voir annulé lors de la relecture.

Deux jeux plus tard, Stephen Carr a plongé d’un mètre pour porter le score à 17-15. Mais la défense de Michigan State a stoppé la tentative de conversion de 2 points.

Le seul touché en première mi-temps est intervenu sur le retour d’interception de 30 verges de Cal Haladay – le premier pour l’État du Michigan depuis le Pinstripe Bowl 2019.

L’EMPORTER

État du Michigan : la semaine dernière, les Spartans ont atteint le top 10 pour la première fois depuis septembre 2015. La victoire de samedi pourrait les mettre sur le point d’égaler leur classement le plus élevé (n ° 8) en plus de six ans – juste à temps pour affronter rival n ° 8 du Michigan en deux semaines.

Indiana : Peut-être que l’entraîneur Tom Allen fait partie du comité de sélection du CFP après un calendrier brutal en première mi-temps. Les malchanceux Hoosiers ont maintenant perdu des matchs sur la route contre le n ° 2 de l’Iowa et le n ° 7 Penn State et des matchs à domicile contre le n ° 3 Cincinnati et les Spartans.

SUIVANT

Michigan State: A une date ouverte avant d’affronter les Wolverines à domicile le 30 octobre.

Indiana: accueille le n ° 6 de l’État de l’Ohio le 23 octobre.