Les spécialistes de Finder prévoient que le prix Dogecoin devrait atteindre 1,21 $ d’ici 2025 et 3,60 $ d’ici 2030

in

4 août 2021 07:29 UTC

| Actualisé:

4 août 2021 à 07:29 UTC

Par Clark

Un panel de spécialistes a partagé sa prédiction de valeur pour le dogecoin pour le début de l’année toujours comme en 2025 et 2030. Sur une base individuelle, les spécialistes sont divisés sur la valeur à long terme du mème de la crypto-monnaie. Certains ont noté que la valeur du dogecoin est fortement captivée par le directeur général de Tesla, Elon Musk, qui en fait la promotion.

Les experts partagent les prévisions de prix pour Dogecoin

Finder, un site sérieux de comparaison de produits, a imprimé la semaine dernière les résultats de son enquête de juillet 2021 sur la prévision des prix du dogecoin. pour voir si la crypto-monnaie des hommes est “sur le point de gagner en valeur, ou si cette blague a finalement atteint sa date de péremption … nous avons tendance à demander à notre panel de 42 experts quel est l’avenir de la pièce”, a expliqué la société.

Les spécialistes ont été interrogés sur leurs prévisions de prix pour le dogecoin pour 2025 et 2030. La société a expliqué cela conformément au panel :

« Doge devrait voir son prix atteindre un prix moyen de 1,21 $ US d’ici 2025 et de 3,60 $ US d’ici 2030, ce qui correspond à la moyenne du panel. »

Cependant, Finder s’est rendu compte que le prix élevé était dû à “une propulsion aberrante la valeur typique de loin”. Les prévisions pour décembre 2030 varient de 0 $ à 50 $, la moyenne étant de 3,60 $.

Les prévisions pour décembre 2025 varient de 0 $ à 10 $, la moyenne étant de 1,21 $. La meilleure prédiction est venue du maître de conférences de la Brighton School, Paul Levy, qui a évalué DOGE à 10 $. Par comparaison, “la prévision médiane pour Doge d’ici décembre 2025 est de 0,15 $ US”, a noté l’entreprise, ajoutant que “30 % du panel voit la valeur de Doge à 1 $ US ou beaucoup en 2025”.

Certains spécialistes sont baissiers quant à la valeur à long terme du dogecoin. Quelqu’un et futuriste pour Thomson ., Joseph Raczynski, a déclaré : « Dogecoin peut éventuellement aller à 0 $. Il y a un minimum de 100 à 200 projets cryptographiques différents qui devraient être évalués plus que DOGE. » Il a déclaré : « C’est merveilleux d’être témoin de ce que [one] la célébrité peut faire.

Dogecoin a gagné beaucoup de qualité au cours des derniers mois, principalement grâce à l’approbation de célébrités, comme le directeur de l’exploitation de Tesla, Elon Musk, également surnommé le “Dogefather”. Musk a récemment découvert qu’il possédait en personne des dogecoins. Plusieurs nouveaux investisseurs se sont lancés dans le dogecoin parce que la valeur a gonflé de 10 fois en avril et mai, passant d’environ 0,06 $ à plus de 0,72 $. La valeur au moment de la rédaction est proche de 0,20 $.

Quant à la prédiction de la valeur 2021 de dogecoin, Finder a décrit :

«Alors que la pièce chaude unique aurait pu atteindre des sommets élevés en 2021, la future course ne semble pas aussi brillante, le prix de Doge devant terminer l’année près de la moitié de son ATH à 0,42 $ US.

Les prévisions de valeur en dogecoin pour la fin de l’année varient de 0 $ à 1 $, la moyenne étant de 0,42 $.

Finder a découvert que près de 15 % de son panel averti, soit trois panélistes sur vingt, qui ont fourni des prédictions pour le dogecoin « s’attendent à ce que la pièce atteigne la barre insaisissable de 1 $ US ».

Doctorat de l’Université de la Saskatchewan Le candidat, Ajay Shrestha, peut être un membre du panel qui pense que la valeur de la pièce meme pourrait atteindre 1 $, mais “seulement si dogecoin reçoit le soutien continu d’Elon Musk … Sinon, il n’obtiendrait pas une telle prise.” Le PDG de Cake Defi, le général Hosp, pense également que le dogecoin vaudra 1 $. encore, il a dit:

“Ce sera une pompe et une décharge.”

Certains spécialistes du panel n’étaient pas aussi optimistes. Le maître de conférences à l’Université de Canberra, John Hawkins, s’attend à ce que la valeur du dogecoin ne puisse être que de 0,15 $ d’ici la fin de 2021. Il a expliqué :

« Dogecoin semble surtout captivé par les tweets erratiques d’Elon Musk. Il est à peine utilisé comme instrument de paiement et a démontré une très faible réserve de valeur.

De plus, le panel a détaillé : « Il est sûr de mentionner que le panel est sorti sur DOGE. 80% du panel appelle dogecoin une bulle, tandis que 10% disent que Doge n’est pas une bulle, les 10% restants étant incertains.

Le panel comprend des représentants de Galia Digital, Allnodes, Wave Financial, Morpher, Cryptocompare, Coinsmart, Banz Capital, Arcane Crypto, Rouge International et Rouge Ventures, Celsius Network, Coingecko, Coinflip, Token Metrics, Thomson ., Finder, Morgan Creek Digital, Zebpay, Amber, Decred, UCL, l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, l’Université de la ville de Hong Kong, ainsi que l’Université d’Australie occidentale.

Clark

Chef de la technologie.