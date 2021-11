Les spécialistes du marketing pour obtenir une vue client unique d’ici fin 2022 : rapport

Le rapport a demandé à 500 hauts responsables du marketing dans quelle mesure ils étaient supérieurs (ou inférieurs) à leurs objectifs de 2021.

99% des marketeurs auront atteint un « record d’or » ou une vue client unique d’ici la fin de 2022, selon une plateforme de données client Zeotap. Le rapport a également révélé qu’avec l’adoption accrue de l’apprentissage automatique, l’année prochaine verra une accélération rapide des pratiques de marketing basées sur les données avant l’abandon des cookies tiers.

« Alors que nous entrons dans un monde post-COVID et post-cookies, nous devons nous attendre à une accélération rapide des pratiques de marketing basées sur les données », a déclaré Daniel Heer, fondateur et PDG de Zeotap. « Pour l’instant, la plupart des spécialistes du marketing en sont à la phase de démarrage de la création de l’ensemble de données utilisable, le « record d’or » proverbial d’une vue client unique. Alors que la plupart des spécialistes du marketing achèveront cette phase fondamentale l’année prochaine, nous pouvons nous attendre à ce que la deuxième étape commence, sous la forme de la course aux talents qualifiés et de l’apprentissage automatique pionnier », a-t-il ajouté.

Le rapport intitulé « Les secrets des données des spécialistes du marketing à succès » montre que, pour de nombreux spécialistes du marketing, l’unification de plusieurs sources de données en une seule vue client ou « golden record » reste un défi. Cependant, sur les 20% de marketeurs qui n’ont actuellement pas un tel record, les recherches ont montré que 99% d’entre eux l’auront atteint d’ici la fin de 2022. Cette accélération est due en partie à la dépréciation par Google des cookies tiers en 2023. – avec la suppression de ce pilier clé de l’adressabilité, les spécialistes du marketing ont été contraints de compenser rapidement avec une solide stratégie de données first party, dont une vue client unique est la base.

Le rapport a demandé à 500 hauts responsables du marketing dans quelle mesure ils étaient supérieurs (ou inférieurs) à leurs objectifs de 2021 : ils ont ensuite été classés en cinq archétypes de succès distincts en fonction de leur succès. On a ensuite posé aux personnes interrogées des questions conçues pour analyser dans quelle mesure elles étaient « conduites par les données », et ces réponses ont été indexées en fonction de leur succès.

Quel que soit le niveau de réussite des spécialistes du marketing au cours de l’année dernière, le rapport révèle que la plupart des spécialistes du marketing estiment que leurs entreprises ont déjà franchi le pont de la confidentialité des données, 91% exprimant leur confiance dans leurs pratiques en matière de confidentialité des données. Cependant, cette confiance peut être déplacée – dans certains groupes, plus de 30 % de ceux qui ont exprimé leur confiance n’avaient pas un seul point de vue client (un ingrédient essentiel pour orchestrer efficacement le consentement).

