Les spécifications améliorées d’Apple pour l’iPad mini 2021 pourraient avoir fuité

Plusieurs rumeurs sur l’iPad mini prétendaient que 2021 serait l’année où Apple offrirait une mise à niveau importante à la plus petite tablette de sa gamme. Apple ne se contentera pas d’offrir aux utilisateurs des spécifications plus conformes à ce qui est disponible sur d’autres iPad et iPhone. Il faudra également reconcevoir considérablement la tablette. Le nouvel iPad mini arborera un écran plus grand, car Apple supprimera le bouton Touch ID. Le capteur d’empreintes digitales serait assis sur le bouton d’alimentation, tout comme sur l’iPad Air de l’année dernière. Un nouveau rapport nous offre un aperçu des prétendues spécifications du nouvel iPad mini. Le rapport suggère que la nouvelle tablette comportera un matériel formidable. Les mises à niveau le mettraient à égalité avec la série iPhone 13 en termes de performances.

Apple n’a pas mis à jour le matériel de l’iPad mini depuis 2018. Les modèles actuels fonctionnent sur la puce A12 Bionic. Le processeur peut toujours gérer l’iPadOS 15, mais l’iPad mini de 5e génération n’est guère à la hauteur des nouveaux iPad Air et iPad Pro. Ces tablettes arborent respectivement les processeurs A14 Bionic et M1. La rumeur la plus récente prétend que l’iPad mini 6 obtiendra la même puce que l’iPhone 13, le prochain A15 Bionic.

Les spécifications de l’iPad mini divulguées

Des sources familières avec les plans d’Apple ont informé . que l’iPad mini 2021 (nom de code J310) comprendrait le processeur A15, la connectivité USB-C et un Smart Connector magnétique.

Ces spécifications placeront le nouvel iPad mini à égalité avec les nouveaux iPad Air et Pro en termes de performances. L’A15 Bionic sera une puce de 5 nm qui devrait offrir des gains de vitesse et d’efficacité par rapport à son prédécesseur. La connexion USB-C permettra aux utilisateurs de connecter plus facilement toutes sortes de périphériques à l’iPad mini, y compris des périphériques de stockage externes. Le port Smart Connector apporterait les accessoires pris en charge à la plus petite tablette.

Le rapport n’offre pas de nouveaux détails sur le nouveau design de l’iPad mini 6. Mais il cite l’histoire récente de Bloomberg selon laquelle la version 2021 comporterait des lunettes plus minces, un écran plus grand et aucun bouton d’accueil. Si cette fuite de conception est exacte, le nouvel iPad mini deviendrait une version plus petite de l’iPad Air 4e génération lancé en septembre dernier.

Surprise de l’iPad 9e génération

L’actualisation de l’iPad mini aura lieu plus tard cette année, bien que le rapport n’ait pas fourni de date de sortie réelle. On ne sait toujours pas comment Apple organisera les événements de lancement de cet automne. Apple devrait dévoiler la série iPhone 13, les nouveaux MacBook Pro et les nouveaux iPad dans les prochains mois. Plusieurs rapports suggèrent que l’annonce de l’iPhone 13 aura lieu à la mi-septembre.

Outre les principales spécifications de l’iPad mini 2021, . a également partagé des détails sur le prochain iPad de 9e génération. La nouvelle tablette d’entrée de gamme (nom de code J181) comporterait une mise à niveau importante de la puce – A13 Bionic au lieu de A12. L’A13 alimente la série iPhone 11 lancée en 2019.

