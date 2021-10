Les spécifications clés du OnePlus 9RT officiellement confirmées avant le lancement

TL;DR

OnePlus a confirmé plusieurs spécifications clés pour le OnePlus 9RT avant son lancement. Le téléphone utilisera le SoC Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh et plus encore. Son lancement est prévu pour le 13 octobre en Chine.

OnePlus a confirmé une série de spécifications clés pour son prochain produit phare de fin d’année. Le OnePlus 9RT devrait faire ses débuts plus tard cette semaine, mais la société n’a tout simplement pas pu s’empêcher de confirmer le chipset, l’affichage et plus encore du téléphone.

Selon plusieurs articles récents sur sa page Weibo, OnePlus a confirmé que le 9RT exécutera le Snapdragon 888, et non le Snapdragon 870 comme on l’avait déjà dit. Celui-ci sera associé à la RAM LPDDR5 et au stockage UFS 3.1. Si vous manquez de RAM, 7 Go de ce stockage peuvent être utilisés comme mémoire virtuelle. Tout compte fait, cette combinaison devrait donner au OnePlus 9RT des performances vives semblables à celles des autres appareils de sa série.

Le OnePlus 9RT utilisera également un écran « droit » Samsung E4 AMOLED avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. OnePlus a confirmé dans un teaser séparé que l’écran prendra en charge un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz. Une batterie de 4 500 mAh alimentera l’appareil, tandis qu’un système de charge de 65 W le gardera rechargé.

Enfin, nous pouvons confirmer que le OnePlus 9RT comportera un appareil photo principal de 50 MP, comme détaillé par les rendus officiels sur le site de lancement du téléphone. Les spécifications de ses tireurs compagnons restent inconnues pour le moment.

Voilà donc les spécifications de base confirmées, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le 9RT. On ne sait pas non plus où OnePlus placera ce téléphone en termes de prix. Heureusement, nous n’avons pas à attendre longtemps pour une confirmation. OnePlus sortira son nouvel appareil le 13 octobre en Chine.