Les spécifications clés du Samsung Galaxy S21 FE apparaissent sur Geekbench | La technologie

Le Samsung Galaxy S21 FE tant attendu se rapproche de plus en plus. Après avoir vu à quoi cela ressemble grâce aux rendus divulgués, nous connaissons maintenant ses spécifications clés via Geekbench.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition est l’un des mobiles les plus intéressants lancés par Samsung l’année dernière. Bien qu’il s’agisse d’une version moins chère que le Galaxy S20, les coupes ne sont pas excessivement évidentes et il présente des spécifications haut de gamme, ce qui s’est reflété dans la bonne réception et le succès des ventes de l’appareil.

Au vu des bons résultats du Galaxy S20 FE, il n’est pas étonnant que les utilisateurs attendent avec impatience son successeur. Les Sud-Coréens ont déjà manqué l’existence du Galaxy S21 FE, et il y a quelques semaines, la conception du nouveau terminal Fan Edition a été vue dans certains rendus divulgués, révélant qu’il sera légèrement plus grand que le Galaxy S21.

Jusqu’au moment, Les spécifications du Galaxy S21 FE étaient encore un mystère, mais nous connaissons maintenant ses principales caractéristiques via Geekbench.

Comme nous pouvons le voir dans le rapport des résultats des tests de performance, le nouveau terminal a Le nom du modèle SM-G990B et est équipé du processeur Snapdragon 888.

Selon des sources SamMobile, contrairement à l’année dernière il n’y aura pas de version 4G du Galaxy S21 FE, mais nous ne trouverons que la variante 5G. Ce média spécialisé considère qu’il ne peut être exclu que Samsung lancera également une variante avec Exynos 2100 sur les marchés communs, y compris la version européenne, même si en raison de la pénurie de puces, rien ne peut être dit avec certitude pour le moment.

Le rapport Geekbech révèle que le processeur sera accompagné de 6 Go de RAM. Le Galaxy S21 équipe 8 Go de RAM, ce sera donc l’une des coupures par rapport à son frère aîné. Le système d’exploitation sera Android 11 (One UI 3.x).

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et que son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

D’après les rumeurs et les fuites précédentes, nous savons que l’appareil fonctionnera un écran Infinity-O de 6,4 pouces, une caméra selfie 32MP et une batterie de 4500 mAh. Ses dimensions seront de 155,7 x 71,45 x 7,9 mm et il sera disponible en cinq couleurs: argent, vert, rose, violet et blanc.

Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles, nous ne pouvons donc rien tenir pour acquis. Il faudra attendre la présentation du Galaxy S21 FE, qui est attendu pour l’événement Galaxy Unpacked que Samsung organisera en août.