Les spécifications complètes du nouveau OnePlus Buds Z2 sont entièrement confirmées | La technologie

Il n’y a plus de secrets sur les nouveaux écouteurs que OnePlus a entre les mains. Les OnePlus Buds Z2 ont été divulgués dans toute leur splendeur, montrant à la fois leur design et leurs caractéristiques techniques.

Les écouteurs entièrement sans fil sont devenus des accessoires du quotidien. Il n’est plus étrange de voir des utilisateurs avec ces gadgets dans les oreilles, les entreprises le savent et lancent de plus en plus de modèles sur le marché.

Une entreprise qui ne fabriquait que des téléphones mobiles a constaté une lacune sur le marché de ces accessoires et est présente sur le marché depuis quelques générations d’écouteurs. On parle de OnePlus et de ses OnePlus Buds.

Les dernières rumeurs laissaient entendre que nous allions bientôt rencontrer les nouveaux membres de la famille des appareils audio. Les OnePlus Buds Z2 deviendraient les successeurs naturels des OnePlus Buds Z.

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour connaître tous les détails de ces écouteurs, ils ont fuité ces dernières semaines. Mais maintenant, la grande majorité de ses caractéristiques et spécifications ont été confirmées.

Nous allons vous détailler les caractéristiques de ces écouteurs OnePlus. Au niveau du design, ce que l’on voit, c’est qu’ils continuent à conserver la ligne esthétique classique : corps mince, tête avec embouts en caoutchouc et boîtier cylindrique aux bords arrondis.

Ces écouteurs sans fil ont une suppression du bruit pour les appels, une très longue durée de vie de la batterie et un son très équilibré.

Ce design aurait été affiné par rapport aux générations précédentes, il serait beaucoup plus fin et plus délicat, du moins sur le casque lui-même. Les caractéristiques techniques sont qu’il aurait un système d’annulation de bruit actif jusqu’à 40db.

Le pilote audio qui sera monté à l’intérieur de la capsule du casque fera 11 millimètres, une taille bien plus que respectable pour un encombrement global compact. La version bluetooth qu’ils intégreront sera la 5.2.

Côté autonomie, la batterie qui intègre chacun de ces écouteurs est de 50 mAh et le boîtier de charge aurait une capacité de 520 mAh. Ce qu’on a vu, c’est que OnePlus promet jusqu’à 40 heures d’autonomie.

Les seules données qu’il nous manquerait à connaître sont les codecs que ces écouteurs intégreraient et, bien sûr, le prix et la date de lancement. Il faudra attendre la présentation officielle pour connaître ces détails.