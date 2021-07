Les spécifications de l’appareil photo Samsung Galaxy S21 FE révélées dans la liste TENAA mise à jour

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Plus de détails et d’images du Galaxy S21 FE se sont répandus sur TENAA. La liste mise à jour pointe désormais vers une nouvelle matrice de caméras avec un capteur principal de 32 MP.

Plus tôt cette semaine, une liste TENAA a révélé des détails sur le Samsung Galaxy S21 FE chinois. Cela n’a pas révélé grand-chose mais nous a donné une idée de la taille du téléphone et de la capacité de la batterie. Maintenant, cette liste a reçu une mise à jour avec de nouvelles images et spécifications de l’appareil photo.

La liste (h/t MySmartPrice) présente plusieurs images d’appareils corroborant la conception présentée dans les récentes fuites vidéo d’Evan Blass. Les prises de vue ne sont pas visibles sur la liste pour le moment, mais MySmartPrice a réussi à les accrocher. Voir les images ci-dessous.

Galaxy S21 FE : Spécifications de l’appareil photo

En parlant d’imagerie, le Galaxy S21 FE comportera une triple matrice de caméras avec un appareil photo 32MP, selon la liste. Pour référence, le S20 FE comportait un capteur 12MP. Les caméras alternatives du S21 FE semblent cependant inchangées par rapport au S20 FE. Cela comprend un capteur 12MP (probablement avec un objectif ultra-large) et un capteur 8MP (éventuellement un téléobjectif 3x). La caméra selfie abrite également un capteur 12MP, contre 32MP sur le Galaxy S20 FE.

TENAA répertorie également les configurations de RAM/stockage du téléphone. Attendez-vous à au moins 8 Go de RAM en Chine avec un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage. Il y a aussi un emplacement pour carte SD, ce qui devrait faire du S21 FE une perspective plus attrayante pour certains. Un processeur octa-core à 2,8 GHz, vraisemblablement le Snapdragon 888, devrait fournir la puissance de traitement. Nous nous attendons toujours à ce que le silicium Exynos soit présent dans certaines régions.

Enfin, nous obtenons la confirmation de la résolution d’affichage de l’appareil. L’écran de 6,4 pouces comportera 2 340 x 1 080 pixels. Cette révision devrait rendre le plus petit écran un peu plus dense que le S20 FE, tandis que l’appareil devrait également être plus compact dans l’ensemble.

Les fuites du Galaxy S21 FE arrivent rapidement, mais le téléphone pourrait n’être lancé que plus tard cette année. Néanmoins, que pensez-vous du S21 FE jusqu’à présent ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.